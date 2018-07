Fuertes: "Pinilla le dijo a Germán Denis que se moría por jugar en Colón"

Mucho se habló respecto a que Esteban Fuertes había sido un protagonista clave en las gestiones para que Mauricio Pinilla se ponga la camiseta de Colón. Se hablaba del conocimiento que tiene el Bichi del fútbol chileno y se mencionaba que existía una relación entre el goleador histórico y el delantero chileno.





Sin embargo, en charla con LT 9 Fuertes manifestó que nunca habló con Pinilla pero que en su momento la dirigencia sabalera lo consultó acerca de las condiciones del 9 que jugó en el seleccionado chileno.





Respecto a lo que fueron las gestiones que no llegaron a un final feliz el Bichi aseguró:"Mirá hasta ayer (domingo) a las 18 Pinilla había dado el ok para venir a Colón. De hecho, habían viajado a Santa Fe su representante, abogados y contadores. Se llegó a un arreglo entre las partes y se dieron la mano. Pero a los 10 minutos saltó la bomba que Mauricio tenía un problema familiar y que no no podía venir".









Para luego agregar "No sé si la esposa no quería venir, existe un problema familiar, pero que no es un problema de Mauricio tampoco. La verdad se que no se fue bien de la U y que la gente no lo tomó para nada bien,pero no creo que ese haya sido el motivo. Por lo cual mandó a su gente a negociar, por lo cual algo le debe haber pasado en lo personal que lo afecto mucho".





A la hora de contar el deseo del futbolista fue muy concreto "Las ganas del jugador estuvieron siempre, en todo momento dio su palabra y quería venir, por eso mandó a su gente.Por eso los representantes estaban tan preocupados como los dirigentes de Colón no entendiendo la decisión que tomó. Yo con Pinilla nunca hablé, pero sabía de las ganas que tenía de jugar en Colón porque es íntimo amigo de Germán (Denis) ya que jugaron en el Atalanta.Y en consecuencia le dijo en estos días a Germán que se moría de ganas de venir a Colón".





En cuanto a las condiciones futbolísticas del Chileno expresó: "Con Correa hubiesen hecho una dupla de ataque impresionante.Es un jugador del estilo para Colon,aguerrido y que contagia. Va al frente y además hace goles. De todos los 9 que hay en Sudamérica es uno de los que más me gusta. Igualmente yo soy positivo y esperaría hasta mañana a ver que pasa. Los papeles pertenecen a Colón, a la U de Chile no puede volver porque los derechos federativos son de Colón y si quiere seguir jugando tiene que venir".