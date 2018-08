Fuertes: "Pinilla se moría por venir a Colón, pero luego la mujer le puso peros"

Que Esteban Fuertes ya es el director deportivo de Colón es un secreto a voces. Trascendió antes del partido de ida ante San Pablo por la Copa Sudamericana y en las últimas horas, justo en la previa del duelo de vuelta por los 16º de final de la Copa Sudamericana, lo blanqueó.





"Ya estuvimos hablando. Hace tiempo que lo venimos haciendo con José (Vignatti) y sus colaboradores. Mucha confirmación no hace falta, porque todos saben lo que significa Colón para mí y lo que me gustaría poder ayudar, en este caso siendo director deportivo. Soy un agradecido y se los hice saber a los dirigentes, por todo lo que me dieron durante mi época como jugador", expresó Bichi en diálogo con Radio El Mundo AM 1070 en Buenos Aires.





Uno de los factores que lo motivó a agarrar este desafío fue porque "gran parte de mi carrera la viví acá. Quedé en la historia del club, siendo el máximo goleador y el que más jugó. Me siento identificado con Santa Fe y por eso nos radicamos con mi familia acá. Entonces es un placer tener una chance de volver al club a trabajar después de haberme retirado hace algunos años".





Esteban Fuertes 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi



"Hoy el fútbol argentino no está acostumbrado a tener un mánager o director deportivo, porque nunca se utilizó. En Europa sí es así y por ello no le veo impedimento de hacerlo acá. En Argentina todos tienen su estilo y forma de ver el fútbol, pero todos sabemos que es importante enfocarse en la formación de los jugadores. Después, sé que puedo aportarle mucho al club y de hacer cosas que los dirigentes no pueden. Ellos se preocupan más de otras cosas y por eso sería clave tener atención en todos los aspectos", acotó.









También dio detalles que pocos conocían de cómo surgió la propuesta: "De una charla con Eduardo Domínguez y el presidente, cuando este le sugirió convocarme, porque conozco al club y le vendría bien alguien que haga de nexo. Tengo muy buena relación con todos, sobre todo con el ayudante de campo (Gustavo Mamed), el Turco. Muchas veces me invitaron a los entrenamientos y nunca quise ir para que los de afuera no piensen mal. Todos saben cómo es el fútbol argentino; cuando te arrimás por el predio lo primero que se dice es que querés serrucharle el piso al técnico. Entonces traté de tomar las cosas desde otra perspectiva. Le agradezco a todos por la confianza y espero ayudar con lo mejor posible, porque sé que hay cosas lindas por hacer, más que nada en el predio y con los entrenadores de las inferiores, siendo el nexo entre el fútbol y los dirigentes. Creo que se puede hacer".





En otro tramo de la entrevista, develó el misterio de por qué no se dio el arribo del chileno Maurico Pinilla: "Él se desesperaba por venir a Colón. Hizo todo para hacerlo, fue el que rescindió el contrato con la U de Chile y el que firmó el consentimiento de sumarse a Colón; después la mujer le puso peros y no vino. No creo que haya sido por la falta de un mánager. El presidente siempre se manejó con mucha libertad, trayendo a jugadores que pocos pensaban".





En el final, fue escueto cuando se lo consultó sobre quién debe ser el nuevo DT de la Selección Argentina: "En la AFA hay cosas que no están bien y es lógico que los técnicos top no quieran agarrar".