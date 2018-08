Fuertes: "Vignatti tiene la varita mágica"

LEER MÁS ►► Newell's le envió una carta documento a Colón por el pase de Ortiz





En cuanto a la posibilidad de ser mánager de la institución, destacó: "José lo anunció en Brasil y lo confirmó. Estoy encantado de la vida, con esta posibilidad. Ellos me tienen tanta confianza y yo confío tanto en ellos que no hace falta mucho hablar. Con ellos habló de fútbol todo el tiempo. La función es ser el nexo entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Estar en los detalles de los viajes, estar encima de los jugadores. Quiero aclarar que nosotros los que somos managers no tomamos decisiones nunca, pero me siento capaz y con ganas. Es lo que me gusta hablar con el jugador, estar pendiente de los detalles. Me encanta".





Luego se lo consultó sobre qué delantero de la actualidad tiene las características que él mostraba en la cancha, y contó: "Yo no era muy dúctil con la pelota. Hoy por hoy a mí me gusta Zampedri, me encanta. Ese es un jugador que me encantaría que venga a Colón y ojalá no pase mucho tiempo. Lo mismo me pasaba con Javier Correa, hace dos años lo encontré en un ascensor en Mendoza y le dije «ojalá loco que algún día vengas a Colón». Por suerte hoy lo podemos tener en el Club ".









También se le pidió una referencia de José Vignatti, presidente sabalero, y respondió: "Si tenemos que agradecerle a alguien lo que es Colón es a Vignatti. Han pasado muchos presidentes, pero si al hincha de Colón le preguntás por un dirigente todos te van a decir Vignatti. José tiene la varita mágica, porque supo buscar el éxito y lo pudo encontrar. En el 94 lo llevó a Primera División y al año siguiente sale subcampeón y participa en la Copa Conmebol. Después Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Eso no lo hace cualquier tipo. Ese es José Vignatti".







En la parte final le abrió las puertas al desembarco definitivo de Mauricio Pinilla y expresó: "Estaba todo arreglado, pero no llegó por un problema personal no llegó. Hoy pertenece a Colón y no se sabe que será de su futuro. Si el toma la decisión de venir al fútbol argentino, pienso que puede llegar a tener las puertas abiertas en Colón".