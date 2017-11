Gastón Público: "No hubo daño deportivo ni económico de Montero a Colón"

Quien se refirió a la situación de Montero fue su abocado, Gastón Publico, quien en diálogo con Cadena OH! destacó: "Primero quiere aclarar algunas noticias que se dieron a conocer en Santa Fe que daban cuenta de que la FIFA había fallado a favor de Colón y eso no fue así. No hubo ninguna resolución. Al plazo de 10 lo solicitamos nosotros ya que por distintos motivos no habíamos podido tener acceso a la demanda que Colón había instalado en FIFA. Nosotros solicitamos el plazo para presentar el descargo, nos dieron tiempo hasta el 10 de noviembre aunque lo presentamos este miércoles. Rechazamos la demanda de Colón, reconveniendo la demanda, reclamándole a Colón sueldos, premios y aquinaldos que se le adeudan".









En cuanto al procedimiento que realizaron en FIFA, contó: "No quiero hablar de cifras, con Montero no hablé esta semana,sí las dos anteriores. Nosotros entendemos que no hubo daño deportivo, ya que le comunicó a la CD después del partido con Boca que veía que su ciclo estaba terminado. Lo ratificó el 25 de diciembre, viniendo de Uruguay, por distintos motivos. Por incumplimiento de la CD con promesas de pretemporada en Uruguay que nunca se contrató y refuerzos que pidió y por los cuales no se realizaron las gestiones. Pero más allá de eso cuando se reúne el 25 de diciembre, ratifica que lo mejor sería una salida y tal es así que la carta documento que envía en el día posterior es solo a los efectos de comunicarle al Órgano Fiduciario para que Colón pudiera contratar a otro cuerpo técnico. La CD acepta esa renuncia, pero después la rechaza pero no lo intima a que se reincorpore a trabajar o lo llama para tratar de convencerlo de que siguiera. Eso está muy claro.





Mientras que más adelante, apuntó: "Tampoco hay daño deportivo ya que lo hace después de que termina el campeonato. Colón contrata un muy buen cuerpo técnico, sigue teniendo éxito en lo deportivo, o sea que no vemos ni daños económicos, ni deportivos. Nosotros sí reclamamos deudas que tiene Colón con Montero. también vale aclarar que en enero hicimos una presentación con un recurso de amparo ante el Juzgado Laboral de Rosario y la Cámara Laboral que fallan a favor de Montero para que pudiera dirigir en otro club , haciendo valer el artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo del Técnico, que no estaba claro, pedimos la constitucionalidad que fue otorgada. Por lo que estaba habilitado para trabajar donde quisiera".





En cuanto a los pasos legales a seguir, dijo: "Ahora la FIFA recepcionará la contestación de la demanda y trasladará a Colón los reclamos de salarios que hicimos en la contestación. Una vez que conteste se fijará audiencia para que cada uno exponga lo suyo, y exponga las pruebas que cada uno aportó".





En la parte final, aclaró: "El día que haya una resolución, la parte que no esté conforme puede apelar el fallo. Por lo que estamos en el inicio de algo que puede ser muy largo. Pero sí estamos convencidos que este es un reclamo netamente económico, en ningún momento hubo interés de Colón para que Montero siga como técnico. Montero no presentó la renuncia para dirigir a Central, se la presentó luego del partido con Boca y el 25 de diciembre. Es más los dirigentes de Independiente y Central se reunieron con otros entrenadores, por lo que Montero podría haberse quedado sin trabajo".





La novela de Paolo Montero en Colón sigue sumando capítulos. El uruguayo se decidió en el final de 2016 rescindir su contrato unilateralmente para escuchar las ofertas de Rosario Central e Independiente, como lo manifestó en varias oportunidades. La decisión cayó como un balde de agua fría en la entidad del barrio Centenario y prometieron ir hasta las últimas consecuencias para obtener un resarcimiento económico.