Germán Conti fue presentado como nuevo jugador en Benfica

Después de pasar la revisión médica en el Hospital de la Luz, el marcador central firmó su contrato por las próximas cinco temporadas. En este sentido, a Colón le quedan 3.500.000 de euros limpios por la totalidad del pase.

Tuvo el placer de darse una vuelta por el Estadio da Luz: "Es increíble. Es un sueño jugar aquí, es algo que todos los jugadores sueñan. No veo la hora de jugar con el estadio lleno y sentir grandes emociones", se sinceró a la página oficial del club. "La Liga de Campeones es un sueño para todos los jugadores. No todos tienen la oportunidad de hacerlo. Tengo el privilegio y la esperanza de aprovechar esta oportunidad ", agregó.





Además, resaltó la responsabilidad que tiene después de que otros argentinos dejara una grata imagen: "No tuve la suerte de conocerlos personalmente (a Ezequiel Garay y Lisandro López), pero sí escuché diversas opiniones y son buenas personas, que han dejado su huella en el club y espero seguir su ejemplo".





Luego se metió en lo que todo futbolista quiere, ser de Selección: "Es un sueño pendiente. Sé que si me va bien aquí y muestro un alto nivel, va a llegar a mi oportunidad. Sé que con trabajo y sacrificio se dará, así que estoy muy tranquilo ".





En otro tramo, contó como se dio su arribo: "Colón es un club que me dio todo. Estoy agradecido con la institución y sé que en el futuro voy a volver, porque siempre me dio un gran afecto y estoy totalmente agradecido. Santa Fe es una ciudad muy linda, muy apasionada. Hay mucha rivalidad entre Colón y Unión y es algo que está presente en el día a día. Siempre me han dado mucho cariño y les estoy muy agradecido ", añadió.





Al momento de hablar sobre cómo se define como defensor, apuntó: "Un buen central es el que gana en el uno contra uno, que gana en el juego aéreo, que juega bien con los pies y de vez en cuando marca goles, por eso espero hacer muchos aquí".





En el final, manifestó que es un sueño llegar a Benfica: "¡Sí, la verdad es que sí! Miro alrededor y todavía no puedo creer que vaya a jugar en este estadio con las tribunas siempre llenas. Voy a estar a la espera del momento en que eso vaya a suceder".