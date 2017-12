Germán Conti, con un pie fuera de Colón

La previa del Año Nuevo traería novedades por el lado de Colón. Es sobre un tema del que se viene hablando hace varios meses y que, según noticias que llegan de Brasil, tendría un final que varios esperaban. Aún no existe una confirmación oficial, mucho menos desde Santa Fe, pero desde el país vecino ya confirman que el defensor, Germán Conti, será nuevo jugador de Atlético Mineiro.





Por lo que se pudo saber, el Galo había acercado una primera propuesta que no satisfizo a los dirigentes. Vale recordar que el Flaco firmó un nuevo contrato hasta 2020 con una cláusula de rescisión de 3.500.000 euros, por consiguiente, el presidente José Vignatti y sus pares de comisión directiva no se iban a mover de esa cifra.





Pero al parecer, en las últimas horas Mineiro habría cambiado algunos términos para acelerar la compra. Desde ya, ejecutaría el valor de la cláusula, aunque la duda pasa por la forma de pago, que se presume sería al contado, aunque algunas campanas no terminan de dilucidarlo. En el medio surgieron otros equipos tentados, como Dallas FC de la MLS de Estados Unidos, pero desde el primer momento el elenco brasileño fue el que se mostró más interesado.





Vignatti reconoció en la Asamblea que la oferta llegó y no convenció, pero en Brasil dicen que la cosa cambió y que estaría muy cerca de cristalizarse todo. En este sentido, el marcador central está sumamente seducido por esta posibilidad y por eso no pondría reparos en lo absoluto. Aparte, es un equipo grande del continente, que puede ser todavía una vidriera más relevante pensando en dar el salto a Europa.





Uno de los portales que más puso énfasis en la noticia fue O Tempo, que esgrimió que "Atlético envió este viernes la contratación del zaguero argentino Germán Conti, de 23 años, de Colón. El equipo minero aceptó pagar 3,5 millones de euros (unos 14 millones de dólares) por los derechos económicos del jugador".





Hasta que no esté la palabra oficial de Colón, no puede darse por realizado, más en un fútbol en el que siempre prima lo económico, pero la realidad es que se trata de un rumor muy fuerte y que no sorprendería que se termine dando. De igual modo, hay que ser cautos y esperar. ¿Se dará?