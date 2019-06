El 30 de junio vence el contrato de Marcelo Estigarribia y hasta el momento no se resolvió la continuidad del volante paraguayo. De todas maneras, existe una muy buena predisposición entre las partes y es un hecho que no habrá problemas en sellar la permanencia del mediocampista.

En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1 Estigarribia se refirió a su situación personal "Por el momento no se arregló nada. Como el año pasado estoy esperando. Hablé con Pablo (Lavallén) y mi idea es continuar con este proyecto. Hay un muy buen clima dentro del plantel y además mi familia está muy cómoda", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Hay interés por parte del club que siga y yo demostré las ganas de continuar. Pero por ahora todo quedó en que "yo te quiero y vos me querés", pero nada más. Por el momento solo existe el interés de las dos partes".

"Mi representante es Pedro Aldave que tiene una muy buena relación con José (Vignatti). Yo estoy enfocado en el partido de la Sudamericana ante Argentinos, pero sabiendo que este fin de semana se termina mi contrato y ojalá que la situación se resuelva lo antes posible", aseguró.

A la hora de referirse a esta situación indicó: "El año pasado entrené dos semanas sin contrato y hubo un partido de Copa Santa Fe que no jugué porque no tenía contrato. Había firmado entre el 10 y 15 de julio, pero en este caso es distinto porque el 11 ya está el partido frente a Argentinos por la Sudamericana".

Te puede interesar Esparza encendió las alarmas, pero luego llegó la tranquilidad

Y siguió: "No va a haber inconvenientes, pero es cuestión de sentarse a dialogar. Ya le manifesté al club que quiero seguir y al grupo inversor y me dijeron que estaban esperando una llamada de Colón y esperemos que esta semana se pueda resolver. Por ahí la prioridad de los dirigentes ahora es la de conseguir refuerzos. Pero también hay que estar atentos que mi contrato termina este fin de semana, aunque yo quiera entrenar no podría, porque debe existir una documentación, un permiso especial, un seguro de protección, por eso ojalá se resuelva esta semana".

Por último manifestó: "En esta pretemporada se trabajó muy bien, estoy muy esperanzando, ya que se formó un grupo muy fuerte. Tenemos un gran semestre por delante, con tres competiciones como la Sudamericana, Copa Argentina y Superliga. Por eso, ojalá lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible. Tengo un aprecio muy grande por Santa Fe, y mi familia también, hicimos amigos, me hicieron sentir como en casa y eso te da mucha tranquilidad".