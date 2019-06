En los últimos días trascendió la información concreta de que Colón estaba a punto de abrochar la llegada de Rodrigo Aliendro. Incluso se hablaba de que el Sabalero ofrecía 900.000 dólares y el pase de Gustavo Toledo para comprarle a Atlético Tucumán el 50% del volante.

Hay que recordar que el otro 50% del pase pertenece a Chacarita, por lo cual se mencionaba que Colón podía canjear el 50% de la ficha de Cristian Guanca por la de Aliendro. Y así quedarse con el 100% de Aliendro y el Funebrero con el pase completo de Guanca.

Lo cierto es que en las últimas horas, el dirigente de Atlético Tucumán Miguel Abondándolo dialogó con Aire de Santa Fe 91.1 y allí dio un panorama claro respecto a la negociación por Aliendro.

"Colón hizo en el mercado de enero una oferta concreta por Aliendro y nosotros desistimos de hacer la operación por que habíamos vendimos al Pulga Rodríguez a Colón y a Guillermo Acosta a Lanús y no queríamos desmantelar el equipo ya que estábamos peleando arriba y faltaban 10 fechas", aseguró el directivo del Decano.

Para luego agregar "En enero existió un ofrecimiento concreto por parte de José Vignatti a quien respeto mucho y tenemos muy buena relación. Ahora se habla de esta oferta y se la asocia con la que hubo. Durante estos meses hablamos un montón de veces con Vignatti de fútbol pero no puntualmente de Aliendro. Y ahora surge esta noticia porque Colón lo quiso hace unos meses y que Lavallén lo tuvo en Atlético Tucumán. La realidad es que hubo sondeos, pero nada más que eso".

"Yo llamé al representante del jugador para ver si él había tenido algún contacto pero estaba en Europa para ver la final de la Champions League y en la semana volvía al país. Pero reitero que la oferta concreta fue en el mercado anterior y ahora quedamos en volvernos a juntar".

Sobre las cifras que se manejan y la posibilidad de incluir a Gustavo Toledo en la operación dijo "Es una negociación compleja porque Chacarita tiene el otro 50 % del pase de Aliendro. Es verdad que a Toledo lo quisimos en el mercado anterior (en julio) y Colón hizo uso de la opción. Por eso ahora asocian que nos podría interesar, de todos modos ahora tenemos otros jugadores en ese puesto. Por eso no es tan lineal, pero cuando nos juntemos seguramente se podrá avanzar".

"No sé donde trasciende la cifra de 900.000 dólares, para que trascienda tiene que haber un papel membretado de una institución a otra, sino son rumores que quedan en el aire. La negociación si existe la haré con la gente de Colón. Hace unos meses ni siquiera llegamos a hablar de cifras porque nosotros desistimos y no avanzamos. No hay ningún número dando vuelta, hasta que nos sentemos esta semana a hablar personalmente con José (Vignatti) no se va a resolver nada. Nosotros estamos abiertos a negociar a diferencia del mercado anterior, si el negocio le cierra a todos se concretará".