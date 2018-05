Heroico triunfo de Colón para meterse una vez más en la Sudamericana

El fútbol tiene esas cosas que lo hacen el deporte más apasionante y maravilloso del mundo. Cuestiones impensadas e inverosímiles se transforman en concretas y bien reales con el correr de los minutos. Y eso sucedió en la noche del Cilindro de Avellaneda.

Colón debía ganarle a Racing como visitante para ingresar a la Sudamericana, encima la clasificación de Unión le metía mayor presión y además el rival que tenía enfrente si ganaba sacaba boleto para la Copa Libertadores.

El escenario era por demás de complejo, ya que la Academia venía jugando en un gran nivel y contaba en la formación con dos de los mejores jugadores del fútbol como lo son Ricardo Centurión y Lautaro Martínez.

Y encima arrancó perdiendo el cotejo al minuto de juego por una acción desafortunada ya que Barbieri ganó de cabeza pero el balón impactó en Guillermo Ortiz y descolocó a Alexander Domínguez. La cosa pintaba realmente fea para el Sabalero y la sensación era que podía tratarse de un golpe de nocaut.

Pero este Colón que ante Vélez no había ofrecido respuestas ni futbolísticas ni anímicas, sacó a relucir todo su orgullo y amor propio para dar vuelta el partido y asombrar a propios y extraños. En el momento justo y cuando más lo necesitaba terminó jugando el mejor partido de la Superliga.

Rápidamente reaccionó el sabalero y a los 8' tras una muy buena asistencia de Alan Ruiz, el paraguayo Marcelo Estigarribia estableció el empate para reforzar el alma y soñar con dar el batacazo. El partido era de ida y vuelta Domínguez con un par de tapadas sostenía al Sabalero y en una contra a los 38' César Meli en contra de su valla estableció el 2 a 1. Otra asistencia de Ruiz, el remate a la carrera de Christian Bernardi, tapó Musso pero el balón rebotó en el volante de Racing y fue a parar a la red.

Colón lo daba vuelta y si bien no era justo por el desarrollo del juego, había sido muy efectivo y a su vez práctico para defender y no complicarse.

En la segunda etapa y como era lógico de suponer Racing se volcó en ataque y el Sabalero se decidió a aguantar e intentar contragolpear. Parecía que la Academia lo podía empatar, pero Colón estaba bien plantado, con una gran tarea del bloque defensivo, incluido el arquero y el enorme despliegue del Polaco Bastía que a sus 39 años dejó la piel.

Eduardo Coudet metió cambios, lo mandó a Donatti a jugar de 9, pero no encontraba espacios, no podían desequilibrar ni Martínez ni Centurión. Y cuando comenzaba a desesperarse, Javier Correa hizo su aparición a los 38' con una guapeada y un verdadero golazo para sellar el pasaje a la Sudamericana y clasificar a Colón para que dispute su séptimo torneo internacional.

Sin dudas que ni el hincha más optimista pensaba en este desenlace, seguramente sí Domínguez y los jugadores que salieron a jugar el partido como una final dejando bien en alto el nombre del club y logrando el objetivo que parecía imposible y lo transformaron en posible. ¡Salud Colón!.

Síntesis

Racing Club: Juan Musso; Renzo Saravia, Miguel Barbieri, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Marcelo Meli, Diego González, Matías Zaracho y Ricardo Centurión; Lisandro López y Lautaro Martínez. DT: Eduardo Coudet.





Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia, Adrián Bastía, Cristian Bernardi y Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.





Goles: PT 1' Guillermo Ortiz e/c (R), 8' Marcelo Estigarribia (C), 38' Marcelo Meli e/c (C); ST 38' Javier Correa (C).





Cambios: PT 37' Pablo Cuadra x López (R), ST 0' Augusto Solari x Renzo Saravia (R), ST 14' Pablo Ledesma x Heredia (C), 29' Emanuel Olivera x Bernardi (C), 37' Enrique Triverio x Zaracho (R) y Mariano González x Ruiz (C).





Escobar, Ruiz y Ortiz (C), Centurión (R)





Árbitro: Diego Abal.





Estadio: Juan Domingo Perón.