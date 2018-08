Horacio Darrás, duro contra Facundo Silva: "Lo vi más en camilla que jugando"

"Demoramos por los cambios de avión como ocho horas. Si el vuelo saldría de Santa Fe estaríamos acá en una hora diez. Volamos al sur para volver al norte. ¡Qué chárter! Nosotros somos Colón ... Un avión de línea de contado vale una cosa y el chárter tres veces más", resaltó uno de los vicepresidentes, Horacio Darrás, en la previa de lo que fue el traslado a Tucumán para el partido por la 3ª fecha de la Superliga ante Atlético.





En diálogo con LT9, el directivo dijo que el viaje fue cómodo, pero se lo notó claramente ofuscado por las vueltas que hubo que dar y la tardanza en llegar. Pero inmediatamente trazó un paralelismo sabiendo que se viene pronto el viaje a Barranquilla, Colombia, para enfrentar a Junior en el encuentro de ida de la Copa Sudamericana: "Estamos evaluando los costos para saber qué es lo más conveniente. El chárter es carísimo y no hay demasiadas ofertas. Hoy hay muchos equipos que están jugando copas internacionales y eso hace que el valor sea mayor. La fecha todavía no la dio Conmebol. Se establecerá la semana que viene, al igual que el horario".









También, se refirió a la terminación de la obra en la cabecera que da al Fonavi San Jerónimo. Ya debería estar completada la bandeja, pero la empresa encargada de la construcción, PG SOL SRL, tuvo muchos imponderables que demoraron todo: "Colón ya arregló con la empresa (pagó por adelantado). El problema lo tiene esta empresa y por eso no podemos terminar las obras todavía. Asumo que el presidente tomará alguna determinación sobre esto".





Facundo Silva.jpg UNO Entre Ríos



La gente de Colón se portó bastante mal conmigo, ya que terminé el torneo lesionado y debía recuperarme en el club que me lesioné. Pero un día no me dejaron entrar más al entrenamiento y tuve que volver a Godoy Cruz, que es dueño de mi pase". En las últimas horas, el exvolante de Colón, Facundo Silva , fue noticia después de las declaras que efectuó en Ovación 90 por Radio Nihuil de Mendoza, donde le apuntó a la dirigencia: ", ya que terminé el torneo lesionado y debía recuperarme en el club que me lesioné. Pero un día no me dejaron entrar más al entrenamiento y tuve que volver a Godoy Cruz, que es dueño de mi pase".









"Claramente no está bien lo que hizo Colón, pero de esa situación ahora se encarga gente allegada a mí. Colón se hizo cargo hasta que finalizó el préstamo (30 de junio), pero yo tenía una fractura del peroné. Seguramente no me trataron la lesión como era debido, ya que algunos me dicen que debía haberme operado. Tuve un año complicado en Colón por las lesiones, por lo cual no puedo hacer un balance futbolístico", agregó.





Ante esto, la respuesta de Darrás fue durísima: "Desconozco lo que dijo, pero si fue así «es un desagradecido. Yo lo vi más en camilla que dentro de un campo de juego». Se le dio toda la atención y el alta médica".









En el final, no pudo ocultar su preocupación ante el estado de salud de Matías Fritzler, quien se fisuró una de costilla y además tiene algunas dificultades para respirar: "Lo más grave es el neumótorax. Hasta ahora tiene un dolor que lo priva de trabajar normalmente. Se determinará su vuelta en base a su evolución".