Horacio Darrás: "Lo del pase de Alario ya está todo resuelto para Colón"

El pase de Lucas Alario a Bayer Leverkusen de Alemania sigue escribiendo capítulos. Hace días se daba cuenta de una reunión entre el presidente de Colón, José Vignatti, y un abogado que habla español en representación del club bávaro, en el que no se habría llegado a un acuerdo por el dinero que debe ser reintegrado.





Quedaron en seguir charlando y hasta trascendió que podrían tomarse medidas en caso de que no se cumpla con lo pactado. Es decir, una posible quita de puntos. Precisamente sobre esto el vicepresidente sabalero, Horacio Darrás, explicó en diálogo con Radio El Mundo que se emite por AM 1070 en Buenos Aires, cómo está todo.





"En realidad yo partiría de dos puntos de vista. El primero, es que hay una muy buena relación con Bayer Leverkusen y de ninguna manera podría darse algún problema y mucho menos una intimación en FIFA, no hay quita de nada. Con respecto a la operación, se firmó un convenio de partes donde había estipulado un reintegro sobre la plata, que era excedente a la venta. Ese monto «nunca fue cobrado por Colón», ya que fue un mero espectador en el pago de la cláusula de rescisión. Cuando Leverkusen manda el dinero, River no toma es parte y por eso queda en un depósito en AFA. Colón no puede tomar algo que no le pertenece, en todo caso la relación nuestra por el dinero es con River", argumentó el directivo.





Aunque la cosa no quedó solo ahí, ya que esgrimió algo que, por lo menos, suena contradictorio: "El dinero no lo tiene Colón, cuando lo cobre se lo reintegrará a Leverkusen. El presidente estuvo reunido con los dirigentes alemanes y se llegó a buen término para finiquitar la operatoria. Ya está resuelto. El 20 (de junio) viaja a Europa por otro tema y de paso irá a terminar todo esto".

















Respecto al monto, reconoció: "Cuánto es no lo sé bien, pero creo que son al rededor de 3.000.000 de dólares. Colón solo cobró lo que le correspondía por el porcentaje y no el excedente del que se está hablando. Bajo ningún término están cortadas las relaciones con el Leverkusen. Nunca surgió la posibilidad de quita de puntos por parte de la FIFA. En ningún momento hubo una intimación, solo rumores".





Mercado de pases

En otro tramo de la charla, manifestó que las negociaciones vienen lentas por el momento en pos de reforzar el plantel: "Estamos un poco complicados. Son tiempos de Mundial y muchos están afuera. Somos uno de los pocos equipos que volvimos a trabajar, porque tenemos que jugar por la Copa Argentina contra Deportivo Morón. Activamos un poco la posibilidad de traer un arquero, por eso estamos charlando con (Leonardo) Burián. También hay otras alternativas, pero solo de palabra".





"Está prácticamente casi terminando, pero hasta que no esté la firma no puedo decir que ya está. Sí casi. Dijo (por Burián) que estaba llegando hoy (por este jueves) a Santa Fe y debía realizarse la revisión médica. Una vez eso se estaría firmando el contrato", acotó.





En cuanto a los jugadores que no seguirán y con los que se buscará renovar, desglosó: "Gonzalo Marinelli, Lucas Ceballos, Facundo Silva, Pablo Ledesma y Alexander Domínguez terminaron. Está lesionado Jonathan Galván, que era el reemplazante de Germán Conti y tenemos dos jugadores que están con la Selección, que son (Tomás) Chancalay y (Brian) Galván. Con (Leonardo) Heredia estamos pronto a renovar, lo mismo como (Matías) Fritzler y (Marcelo) Estigarribia. Tendremos una plantilla importante para participar de todas las competencias".





En el final dejó en claro: "No nos ofrecieron a Bruno Bianchi. Lo vi por internet, pero nada de eso".