Horas decisivas en el futuro de Eduardo Domínguez

"Nos vemos el 4 de enero", le dijo Domínguez a los jugadores luego de la derrota frente a Talleres, en el estadio Brigadier López. Esto fue en concordancia con lo que manifestó luego en conferencia de prensa, donde acompañado con su hijo Mateo y haciéndolo cómplice de la respuesta que quiere quedarse en Santa Fe dejó reflejada cuál es su postura.





Lo que se conoció es que el DT le acercó una serie de requerimientos al presidente, entre los que se incluye un aumento sustancial de su contrato. Si bien el que se firmó en el inicio del 2017 contaba con una cláusula de renovación automática por seis meses, que Colón afirma haber ejecutado, lo concreto es que Domínguez y la parte que lo representa lo desconocen, pretendiendo que se firme un nuevo vínculo.









Domínguez.jpg UNO / José Busiemi











Vignatti luego de la Asamblea se refirió a la situación de Domínguez y apuntó: "En las próximas horas vamos a resolver este tema. Tenemos que estar tranquilos y queremos solucionarlo de la mejor manera. Cuando hablamos de resolverlo lo decimos porque las dos partes tienen visiones distintas. Por lo cual hay que tratar de llegar a un entendimiento, acordar lo que a cada uno le corresponde en un marco de armonía".





Mientras que luego agregó: "Yo siempre soy optimista, no hay plazos, pero tenemos que reunirnos en las próximas horas y de ahí saldrá lo que es mejor para todos. De nuestra parte deseamos que el proyecto siga adelante y que Domínguez sea partícipe de esto. Si decimos que somos optimistas no podemos pensar en otra cosa que no sea la continuidad del técnico".





Sin embargo, en este receso el nombre de Domínguez sonó por varias instituciones. Por Racing cuando todavía no había firmado Eduardo Coudet, por Independiente cuando Ariel Holan había presentado su renuncia (luego el DT campeón de la Copa Sudamericana dio marcha atrás y firmó un nuevo vínculo con la entidad de Avellaneda), por Universidad de Chile y Atlético Nacional de Colombia





Pero resulta que todas estas posibilidades se desvanecieron y todo indica que si no llega a un acuerdo para continuar en Colón seguramente pasará el verano sin trabajo a la espera de una oportunidad cuando quede trunco otro proyecto deportivo.





Como lo adelantó el presidente, en las próximas horas se juntarán Vignatti, Domínguez y Juan Berros, representante del entrenador, donde se intentará llegar a un acuerdo para firmar un nuevo vínculo. Cada parte se mantiene firme en su postura, Colón en la de que se reconozca el vínculo firmado en el inicio de 2017 con los seis meses más según la opción que rezaba en el contrato, mientras que el DT pretende que se firme otro, con un aumento sustancial de su salario.





En caso que no se llegue a un acuerdo el presidente y el resto de la CD tienen dos entrenadores con chances de calzarse el buzo para iniciar la puesta a punto el próximo 4 de enero. Ellos son Diego Osella y Juan Manuel Azconzábal.





Osella viene de dirigir a Newell's, donde redondeó una gran campaña que terminó con la clasificación a al Sudamericana, y estuvo muy cerca de meterlo en la Libertadores. Tiene un paso exitoso por el club y la gente le tiene un gran afecto.









En tanto, Azconzábal tuvo un gran desempeño en Atlético Tucumán, al que clasificó a la Libertadores 2017, mientras que no tuvo un buen paso por Huracán, donde debió partir luego de los malos resultados.





La opinión está dividida por las dos opciones entre los dirigentes, aunque Vignatti se inclinaría por Osella. Vale recordar que cuando apenas se desató la novela con Domínguez le llegó al presidente el ofrecimiento por el ex-DT sabalero, y le bajó el pulgar. Sin embargo, ahora sería el plan B en caso que no se llegue a un acuerdo con el entrenador que clasificó al Sabalero para disputar la Copa Sudamericana 2018.

El margen se va achicando. La fecha fijada para el inicio de la pretemporada se acerca y por ahora Eduardo Domínguez y José Vignatti no se pusieron de acuerdo para acordar un nuevo vínculo. Hasta ahora ambos expresaron públicamente sus posturas pero lo cierto es que Colón no tendría DT si hoy se reanudará la Superliga.