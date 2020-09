"Hubiese sido lindo ponerme la camiseta de Colón"

"Estaba jugando en la liga y la idea era dar un salto a un equipo que compita en AFA. Llegó Boca a Santa Fe y me eligió a mi y a otro chico más y terminamos con Griffa en la Candela en el año 1996. Así se inició mi nueva vida. Yo dejé mi casa en Santa Fe muy joven, pero con la idea fija de ser jugador de fútbol", recordó.

Para luego agregar "Me llegó todo muy rápido y pude disfrutar mucho del fútbol. Yo los fines de semana en Santa Fe ayudaba a mi papá a repartir diarios los sábados y domingos. En aquel momento salía con mi hermano para ayudarlo a mi papá".

A la hora de hablar sobre Colón reconoció: "En aquel momento me tocó irme a Buenos Aires a jugar porque no se me dio la chance de jugar en Santa Fe, pero hubiese estado lindo tener la posibilidad y vestir la camiseta de Colón, porque también mi familia tiene simpatía por estos colores. No se dio y nunca se me cruzó poder tener la chance. Soy de ir a Santa Fe. Yo viví toda mi infancia hasta los 15 años. Tengo lindos recuerdos de cuando jugaba al fútbol. Tengo muchos amigos por allá".