Independiente es más que Colón y le gana claramente en Avellaneda

Colón tendrá dos desafíos a la hora de enfrentar a Independiente, por un lado extender su racha de dos triunfos consecutivos (es la primera vez en el año que lo logra) y por el otro ganar como visitante en la Superliga después de 14 encuentros en los que acumuló 10 derrotas y cuatro empates.

La última vez que el Sabalero ganó fuera del Brigadier López por el torneo local, fue por la última fecha de la temporada 2017/2018 (14 de mayo de 2018) cuando derrotó a racing por 3-1 y clasificó a la actual Copa Sudamericana.

Por lo cual urge un triunfo para ponerle fin a la sequía y además seguir escapando de la zona roja de los promedios. Un mal resultado lo puede hacer caer en la zona del descenso de la que salió con la victoria ante el Lobo.

El Sabalero salió a jugar con intenciones de plantarse y plasmar sus deseos de ser protagonista. Por ello Lavallén dispuso de un esquema osado, con dos volantes como laterales. Está claro que el que arriesga no gana, pero ante un grande eso puede costar caro. Así y todo, en los primeros minutos no hubo demasiado peligro.

Pero fue cuestión de tiempo que el dueño de casa comience a ejercer superioridad en base a su tenencia, generándole más de un dolor de cabeza en la defensa sabalera. A los 11' se dio una desatención en un córner y Alexander Barboza arremetió en el juego aéreo y forzó un mal cabezazo de Lucas Acevedo, que la terminó metiendo en contra para el 1-0.

Embed #TNTSports | ¡Pegó de entrada el Rojo! Barboza ganó en lo alto en el área de Colón y metió el 1 a 0 tras un desvío en Acevedo.#Independiente #Colón pic.twitter.com/k4W4XHY4qV — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 24, 2019

Un golpe repentino que no le permitía acomodarse al visitante, que se vio obligado a cambiar los planes. Lejos de quedarse, el Diablo fue por más y, justamente por los costados, donde custodiaban Marcelo Estigarribia y sobre todo Fernando Zuqui, era donde más problemas causaba.

Lo de Colón seguía siendo muy tibio y falto de reacción. Como shockeado por la forma en que se estaba dando el trámite y, lógicamente, no arrimaba peligro al arco defendido por Martín Campaña. La presión del elenco de Beccacece en el medio era asfixiante y evitaba que los santafesinos controlen con criterio la pelota. Una acción que se reiteraba y demandaba de un replanteo por parte Pablo Lavallén.

Tuvieron que pasar 37' para que Colón tuviera la única jugada de peligro, después de un gran centro de Christian Bernardi que no pudo conectar bien en el área chica Wilson Morelo, que de ser un poquito más alto marcaba el empate.

Embed #TNTSports | ¡Lo quiere empatar Colón! Gran centro de Bernardi para Morelo, que no pudo meter entre los palos.#Independiente #Colón pic.twitter.com/i57kPyhQaS — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 24, 2019

El agobio en el medio de Independiente seguía y, si a eso se le suma el bajo rendimiento de algunos jugadores, el resultado era más que justificado. El tiempo fue pasando hasta que llegó el pitazo de Diego Abal para la finalización de los primeros 45', con la victoria parcial de Independiente 1-0 ante Colón, que mostró muchas falencias en las bandas.

Colón sabía que debía tener un plan nuevo en el segundo tiempo si quería llegar al empate y así pensar en darlo vuelta, pero la realidad es que la tónica no cambió e Independiente obligaba a jugar largo por la constante presión en la salida. Si bien es cierto que el problema del Sabalero era en el medio, todo pasaba por lo que hiciera el dueño de casa, que presentaba una superioridad en volumen de juego y velocidad.

Un síntoma de cómo venía la mano era que Leonardo Burián era cada vez más exigido y se transformaba en figura. Colón no podía dar dos pases seguidos. En 15' era un paseo del Rojo contra un equipo perdido en todo sentido. Lo mejor que le estaba pasando a Colón era que perdía solo 1-0. A los 20' Pulga Rodríguez casi le saca petroleo a una mala salida de los defensores y no estuvo fino para la definición, dejando en claro que las esperanzas estaban vivas.

Pero nuevamente seguían los embates del elenco de Avellaneda, que ya a esa altura debía estar goleando.

Formaciones

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alexander Barboza, Gastón Silva; Pablo Pérez, Lucas Romero, Juan Sánchez Miño; Domingo Blanco, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Sebastián Beccacece.

Colón: Leonardo Burián; Fernando Zuqui, Lucas Acevedo, Emmanuel Olivera y Marcelo Estigarribia; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Gol: PT 11' Lucas Acevedo, en contra (I).

Cambios: ST 11' Mauro Da Luz x Matías Fritzler (C), 21' Tomás Chancalay x Bernardi (C), 24' Nicolás Domingo x Romero (C).

Amonestados: Pablo Pérez (I); Christian Bernardi; Fernando Zuqui y Federico Lértora (C).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Libertadores de América.