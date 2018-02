Javier Correa: "Este loco nos sacó el partido de las manos"

Se presentó con la camiseta de Colón y, pese a la derrota, la gente lo despidió con algunos aplausos. Sin embargo, esto no es consuelo para Javier Correa , que rompió el molde con sus declaraciones al término del partido ante Independiente , que fue derrota por 1-0. "La mentalidad nuestra era ganar, pero cuando no sos efectivo estos equipos no te perdonan. Así que perdimos", declaró.

Pero luego prendió la mecha al achacarle al juez Fernando Echenique la responsabilidad del resultado final: "Al árbitro le pesan algunas camisetas. En este caso pesó más la camiseta de Independiente. Siento que nos robaron el partido. Es así como «viene este loco y te saca el partido de las manos»".





Después, tuvo una fuerte autocrítica al recalcar que "me tengo que enfocar en hacer goles y en rendir, para eso me trajeron. Debo mejorar mi trabajo y por eso me voy re caliente, porque no pude hacer un gol".