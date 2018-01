Javier Correa: "Llego para hacer historia en Colón"

"Javier Marcelo Correa nació en Córdoba el 23 de octubre de 1992. El delantero debutó en 2009 con la casaca de Instituto. Además, vistió las camisetas de Rosario Central, Olimpia de Paraguay y Godoy Cruz de Mendoza".

"¡Bienvenido Javier!" Esto recita la página oficial del club, quien le compró el 50% del pase a este atacante de 25 años, pretendido por Eduardo Domínguez desde el inicio de este 2018 y un contrato por tres años y medio. No fue una tarea sencilla su contratación, ya que en el medio se metió Estudiantes, pero la historia cambió después de que Colón acelerara y fortaleciera la oferta.









De esta manera, se convierte en el segundo refuerzo –el tercero será Alan Ruiz–, ya que anteriormente había arribado a Santa Fe el lateral izquierdo Gonzalo Escobar. Se espera que este jueves esté presente en la práctica.





Embed





"Hace una semana que lo tenía, pero no quería quemarlo. Por eso esperé hasta lo último para expresarme", contó Correa en diálogo con Aire de Santa Fe 91.1. "Llego con madurez y con experiencia en torneos internacionales. Por eso pienso que puedo ayudar mucho al equipo", agregó.









También resaltó la premisa con la que llega: "Ojalá en Colón pueda hacer todos los goles que la gente espera. Puedo jugar por todo el frente de ataque, pero también aportar mucho sacrificio. No me gusta estar tanto tiempo sin tocar al pelota y por eso puedo bajar unos metros. Me trajeron para hacer goles y espero pagar rápido. Pelearemos para que los goles sean importantes para Colón".





En el final, voló alto al contar sus objetivos: "Llego para hacer historia en Colón y tratar de sentirme identificado con el club, para que todas las cosas marchen mejor".