Jorge Vivaldo: "Ojalá pueda dirigir a Colón"

Jorge Vivaldo, como muchos arqueros de su época, no pasaba desapercibido en los campos de juego. Su larga cabellera, su estilo para atajar y su indumentaria lo transformaron en personaje llamativo en el mundo del fútbol, que dista mucho de la imagen que hoy da su pelo corto y canoso o las camisas que usa para situarse en el banco de suplentes. El actual entrenador de Villa San Carlos habló con La Central Deportiva, programa que se emite por Cadena 3 Santa Fe (101.7), y repasó su carrera como futbolista. Vistió una decena de camisetas, con picos de rendimiento en clubes populares como Chacarita, Independiente Rivadavia de Mendoza y Colón.

Sobre su paso por el Sabalero, donde en 1995 logró el ansiado ascenso que se le negaba al equipo santafesino, el Flaco Jorge Vivaldo describió lo vivido en un momento bisagra en lo deportivo e institucional del club. “Los jugadores del 95 hemos sido importantes, pero también hubo méritos de los dirigentes y fundamentalmente de los socios e hinchas por su devoción por Colón”, sostuvo el ex arquero.

Un par de años antes, el rojinegro había perdido una final increíble en Córdoba ante Banfield. Para Jorge Vivaldo fue vital que algunos jugadores de ese grupo se hayan quedado, pero también la llegada de otros y la aparición de futbolistas de la casa. “No terminan de salir jugadores maravillosos de Colón”, afirmó al recordar que de ese plantel salieron nombres como los de Hugo Ibarra y Horacio Ameli.

Claro está, aquellos tiempos de la entidad del barrio Centenario no se parecían en nada a la infraestructura de hoy. El Cementerio de los Elefantes todavía tenía tablones de madera, no había predio ni mucho menos un hotel. “Es lindo ver lo que es Colón ahora. Nosotros entrenábamos en el Batallón de Anfibios de Santo Tomé. Las canchas eran durísimas y yo iba con coderas y rodilleras. Me decían el skater”, describió entre risas. Además, rememoró que a veces entrenaban en la pista de motocross (ubicada frente a CILSA) o en la costanera, algo impensado hoy.

Con mucho humor también detalló cómo era su relación con el presidente sabalero, José Néstor Vignatti, quien hoy, 25 años después, lidera la comisión directiva rojinegra. “Lo complicado que era arreglar los contratos. ¡Pescar una ballena con una tanza te llevaba menos laburo!”, graficó Jorge Vivaldo. Sin embargo, dejó en claro que siempre respetaba lo firmado: “Estábamos al día con los sueldos y los premios. Aparte, hay que fijarse en las obras que dejó”.

Ante la pregunta de si le gustaría volver a Santa Fe, pero esta vez como entrenador, no anduvo con rodeos: “Soy hincha de Chacarita, no voy a mentir, pero cada vez que hablo de Colón se me ilumina la cara. Ojalá lo pueda dirigir en algún momento, me preparé mucho para eso”. Incluso expresó lo mismo que dijo cuando asumió como DT del Funebrero en 2018. “No tengo miedo de perder la idolatría. Primero, porque no me considero un ídolo y segundo, porque mi carrera como futbolista ya fue, ahora me tienen que evaluar como técnico”, disparó. Pese al deseo manifestado, Vivaldo llenó de elogios al actual técnico sabalero, Eduardo Domínguez, sobre el que confesó “no ponía una sola ficha por él como entrenador y mira hoy la proyección que tiene”. Jorge Vivaldo, nacido en Luján explicó por qué: “Fuimos compañeros en Olimpo y Eduardo era un colgado maravilloso, un hippie. Si le dabas a elegir ver un partido del próximo rival o leer una revista, se quedaba en la pieza leyendo”.

Durante el largo parate del fútbol, Jorge Vivaldo buscó otras alternativas para sus dirigidos en Villa San Carlos. “Los jugadores arrancaron con entusiasmo los entrenamientos por zoom, pero a medida que esto avanzaba, tenían menos ganas – reconoció-. Así que buscamos hacer otras cosas” destacó quien organizó para sus futbolistas charlas con otros técnicos, coaching, periodistas y hasta figuras del espectáculo durante la cuarentena.

image.png Jorge Vivaldo reveló sus ganas de dirigir a Colón en un futuro.

Ahora que el regreso a la competencia parece más cercano, el Flaco anticipó que pedirá que les permitan empezar las prácticas antes de la fecha estipulada: “Si la Copa Argentina inicia en octubre, vamos a pedir entrenar un poco antes, porque estamos clasificados y además Villa San Carlos tiene un lugar de entrenamiento en el que podemos cumplir perfectamente el protocolo”.

Por último, Jorge Vivaldo revivió uno de los golpes más duro que sufrió en su carrera, cuando estuvo a punto de cuidar el arco de Boca Juniors, ese que hoy tiene como portero a Esteban Andrada. Dicho sea de paso, para el exarquero de Colón, el arquero xeneize es el mejor de la Argentina (aunque pidió seguir de cerca a Emiliano Martínez y Juan Musso).

Un día de 2004, sonó el teléfono de Jorge Vivaldo, exarquero de Colón, y del otro lado estaba la voz de Carlos Bianchi. “Era el mejor momento de mi carrera, Olimpo me estaba por comprar y ese llamado me movió el mundo”, relató el hombre tocó el cielo con las manos sólo por una semana. Boca perdió la final de la Libertadores ante Once Caldas, Bianchi renunció y el nuevo DT le bajó el pulgar a la llegada de Vivaldo. “Encima me enteré estando en un programa de TV en vivo”, dijo. Como si fuera poco, en Bahía Blanca ya habían contratado a “Lechuga” Roa y el Flaco terminó en la B Nacional, atajando para Chacarita, que era dueño de su pase. Terminaría siendo clave para evitar que el Funebrero descienda cuando atajó un penal en un desempate con Defensores de Belgrano. Una historia digna de Netflix o de un libro que bien podría titularse como una frase que soltó al aire: “MI vida fue un electrocardiograma”.



