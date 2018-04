José Vignatti apuntó contra el operativo policial

"la tibieza del operativo de seguridad" luego de que la barra local arrojara bombas de estruendo sobre el campo de juego en el partido ante El presidente de Colón José Vignatti , criticóluego de que la barra local arrojara bombas de estruendo sobre el campo de juego en el partido ante Vélez , y que obligó a su suspensión a los 22' del primer tiempo con el resultado 0 a 0.

Embed



tribuna colon.jpeg UNO Santa Fe / José Busiemi





"Yo no soy especialista en seguridad, pero fueron muy tibias las medidas que se tomaron cuando empezaron a caer las bombas a la cancha", criticó el titular del club santafesino en TNT Sports. "Yo le pido al gobierno nacional que se involucre más para defender al espectador y a la gente común, que con sacrificio paga su cuota social y viene a disfrutar del espectáculo", agregó.









Vignatti se mostró "sorprendido" por lo ocurrido y aseguró: "Hace casi 20 años que estoy en Colón y nunca transé con nadie. Nunca tuvimos un problema como este ni tampoco tengo contacto con la barra. La institución no se merece esto".





Embed #TNTSports | Y se suspendió nomás. Tercera bomba de estruendo adentro de la cancha, y Merlos manda a los jugadores a las duchas a los 21 del primer tiempo.

#Colón #Vélez pic.twitter.com/VHl4T3ITkZ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 7 de abril de 2018





Después, reconoció que esto significa un "perjuicio enorme para la institución. Empezando por lo estético, porque Colón no se merece esto, porque siempre tuvo una actitud para privilegiar la seguridad de la gente. No podemos aún caer de la sorpresa de lo que pasó".









"No sé quiénes son ni los conozco. Insisto en decir que es una sorpresa al igual que para el 99% de la gente lo que pasó. No sé cuál es la finalidad de todo esto, porque indudablemente lo que se quería era perjudicar al club, porque fue una seguidilla de advertencias que obligaron a las autoridades a suspender el partido. Ahora se elevará seguramente un informe al Tribunal de disciplina", acotó.









En el cierre de sus conceptos, se sinceró al decir que "más allá de la parte económica, lo que más me duele es el mensaje que se le da al país que se transmitan estas cosas no deseadas para la gente de bien y que hoy fueron perjudicadas. Hoy ganaron los que no están a tono. Pero no vamos a arrugar de ninguna manera, sino que seguiremos tratando de darle lo mejor al club más allá de estas actitudes de personas que quieren todo lo contrario".