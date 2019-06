El presidente sabalero José Vignatti dialogó con LT 9 y allí destacó que Leonardo Burián cuenta con muchas chances de seguir en Colón. Si bien estaba todo dado para que el uruguayo no siga, en las últimas horas el panorama varió y el Cachorro podría quedarse en el Sabalero.

Recordemos que fue el propio Burián quien manifestó su deseo de emigrar por cuestiones personales. Sucede que tiene dos años más de contrato y Colón solicitaba un resarcimiento económico para dejarlo ir.

Te puede interesar Colón pone en marcha el operativo para retener a Burián

Por ello, el arquero volvió a Santa Fe y se puso a entrenar con el plantel rojinegro. De esta manera, crecen las posibilidades para que el charrúa sea el arquero sabalero en el partido ante Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana. Aunque no habrá que descartar que se sume un arquero.

Respecto a este tema, el presidente rojinegro José Vignatti aseguró: "Hay que decir que Burián está entrenando y tiene intenciones de seguir en el club. Eso lo tenemos que hablar, pero creemos que va estar incorporado al plantel. Por lo que Horacio (Darrás) me dijo creo que Burián va a seguir en el plantel y ya está trabajando con sus compañeros".

Te puede interesar Esparza encendió las alarmas, pero luego llegó la tranquilidad

En cuanto a los refuerzos que llegaron y lo que viene indicó: "Aliendro ya se incorporó y Díaz llega en estos momentos y se suma mañana (hoy) al plantel. Empieza una semana de grandes definiciones porque estábamos con bastante dificultades para realizar las gestiones. Los planteles estaban de vacaciones, al igual que los intermediarios. Pero esta semana todos los clubes volvieron al trabajo y se puede gestionar a full, en los próximos días habrá definiciones".

Consultado sobre la chance de que llegue una oferta por algún futbolista del plantel respondió: "No hay pedido formal ni concreto, son escaramuzas, pero tenemos muchos compromisos por delante. Afrontamos cuatro desafíos y uno muy importante que es la Superliga. Además tenemos un plantel relativamente corto y no pensamos en desprendernos de ningún jugador, salvo que venga un ofrecimiento concreto que sea conveniente para las dos partes. Pero hoy pensamos en incorporar y no desprendernos de nadie".