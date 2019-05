Colón venía buscando y el sábado pasado por la noche oficializó el acuerdo con Francisco Ferraro para convertirse en nuevo Director Deportivo de la institución.

El exitoso DT que tuvo dos pasos por la entidad rojinegra charló con radio Gol 96.7 y en el arranque expresó que "estamos metidos en esto, el sábado anduvo por Santa Fe estuve con José (Vignatti), fui con Ariel mi hijo, tuvimos un almuerzo, buena charla de fútbol y al final conversé con Lavallén, nos vinimos después a Buenos Aires, contentos y esperar ahora el partido de Colón por la Sudamericana".

Para más adelante, agregar: "Ya empezamos a trabajar, a Santa Fe estaría en 10 días, mi hijo me va a acompañar para trabajar en inferiores, como profe de la Reserva y la organización de los juveniles, lo mío seré el fútbol profesional pero viendo hacia abajo también".

En todo momento Pancho no dudó en afirmar que "es una gran satisfacción en lo personal por el hecho que cuando dije basta de ser técnico, buscaba ser manager o coordinador de inferiores y cuando me llamó José hace 20 días le dije que me interesaba, que me agarraba con ganas, tengo que solucionar un problemita en Buenos Aires le dije, usted quédese tranquilo que lo espero, nos fuimos hablando, nos encontramos y charlamos, este sábado pasado finiquitamos todo".

El entrenador que llevó, entre otras cosas, al subcampeonato de 1997, destacó que "es una institución que quiero mucho a su gente, es recíproco, todo el tiempo me hicieron sentir bien, es un agradecimiento mutuo, rogar a Dios que nos vaya bien, la institución está por delante de nosotros y hay que meterle para adelante con ganas, fuerza, que esté arriba peleando cosas".

El inicio de la nueva temporada le demandará mucho esfuerzo a Colón, teniendo en cuenta su situación complicada con los promedios. Al respecto dijo que "es feo comenzar así con el tema de los promedios, hay que ver lo que pretende el técnico, uno no puede decir media palabra quien se queda, quien se va, sería una falta de respeto por ver un partido por tv, la voz del técnico es la que vale, todo lo que diga y podamos dar un consejo para eso estamos, el teléfono mío estará las 24 horas abierto, para hablar con el jugador, el plantel, los directivos, ver una práctica, viajar, si me preguntan lo que vi desde el respeto y la educación para dar lo haré, es mucho compromiso mutuo, el jugador que se ponga la camiseta de Colón se tiene que comprometer en todo aspecto, tener la identidad, del sabalero, el Negro, el raza, porque es así la historia, lo viví con derrotas y equipos que llegaron lejos, lo que uno quiere transmitir es porque lo pasé, hoy tengo que hablar de las dos épocas de Colón, empezamos de la nada, solos, y estuvimos peleando el campeonato".

En otro tramo de la charla dio algunos detalles de lo que pretende en su nueva función que cumplirá en Colón. Por eso agregó que "todos vamos a trabajar para que Colón llegue arriba, nadie te regala nada, hay que dejar todo en la cancha, Colón creció mucho. Cuando me invitaron a ver el estadio, el predio para trabajar, el hotel, me acuerdo donde empezamos, íbamos a una cancha de un hospital, a un country, a una plaza, hoy tener eso, un gimnasio 10 puntos, viajar en chárter, en los mejores colectivos, parar en hotel Cinco Estrellas, tenés que practicar y jugar pero dejando todo por esta camiseta".