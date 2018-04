La barrabrava tiró tres bombas de estruendo y el árbitro suspendió Colón-Vélez

El estadio Brigadier López era escenario del encuentro parejo que disputaban Colón y Vélez por la 22ª fecha de la Superliga, pero a los 22' del primer tiempo, el árbitro del encuentro, Andrés Merlos , lo suspendió.





¿Por qué? En el inicio cayó una bomba de estruendo desde la tribuna sabalero que da al gimnasio Roque Otrino que encendió las alarmas. Hubo charlas y todo arrancó con normalidad, pero a los 12' se terminó por poner en jaque la continuidad del duelo con la caída de un nuevo proyectil, que en este caso fue a pocos metros del arquero César Rigamonti, que acusó el sonido.









Fue así como el juez avisó que, si se producía un hecho más, lo suspendía. Eso no detuvo a los barras, que sin dudar enviaron una nueva bomba para determinar la finalización del partido. Sin dudas, algo no andaba bien en la hinchada, ya que no tuvo ni un poco de consideración de alcanzar su cometido, que estaba estipulado de antemano.





Desde los otros sectores del estadio cayó el descontento generalizado para los mismos simpatizantes, que fueron los actores principales de la cita, aunque no por algo agradable ni mucho menos. Se pueden hacer un montón de especulaciones al respecto: desde la falta de "apoyo" por parte de la dirigente (entiéndase todo lo que rodea al color y demás, entre lo que muchas veces hay dinero en el medio) al disconfismo con la campaña, algo que sería extraño.





Lo concreto es que no ayuda en nada para ver a Colón de la mejor manera. Hoy otra vez vuelve a ser noticia nacional por un acontecimiento indeseable. La historia de nunca acabar: otra vez ganaron los violentos.

El partido

Hay realmente muy poco para destacar, cuando este hecho empaña todo lo que estaba pasando dentro del campo de juego. Era de trámite equilibrado y que no tenía a un dominador. Habrá que ver cómo sigue.





Formaciones

Colón: Alexander Domínguez, Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Marcelo Estigarribia, Adrián Bastía, Matías Fritzler, Tomás Chancalay; Alan Ruiz; y Javier Correa. DT: E. Domínguez.





Vélez: César Rigamonti; Hernán De la Fuente, Fabián Cubero, Fausto Grillo y Francisco Ortega; Agustín Bouzat, Nicolás Domínguez y Santiago Cáseres; Matías Vargas; Mauro Zárate y Rodrigo Salinas. DT: Gabriel Heinze.





Árbitro: Andrés Merlos





Estadio: Brigadier López