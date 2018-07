La bronca de Domínguez por los incidentes: "Me produce una desilusión total"

Colón empató este domingo 1-1 ante Rosario Central en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Lo hizo con mayoría de suplentes con el fin de encontrar variantes de cara a todo lo que se viene: primero el duelo ante Deportivo Morón por la Copa Argentina y el choque contra San Pablo por la Sudamericana.





De igual modo, en la conferencia de prensa pos partido, el DT Eduardo Domínguez abordó inicialmente algunos temas claves de plantel, con foco en la situación de Marcelo Estigarribia y el reemplazante de Germán Conti: "Con Marcelo todavía no se llegó a los números finales. Es la información que tengo. Igualmente mañana (por este lunes) o pasado mañana (por este martes) estará firmando el contrato. Lo del reemplazante del Flaco se puso difícil. Sabemos que nos da tranquilidad contar con Emmanuel Olivera. Mañana (por este lunes) el presidente tiene una negociación para saber si podemos tener a un jugador en esa zona, además de seguir buscando alternativas para el plantel".





Marcelo Estigarribia.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





A muchos le causó sorpresa que ante el Canalla salieran al campo mayoría de suplentes en comparación a todo el potencial que estuvo ante Ex Alumnos de San Antonio de Obligado: "Creemos que vamos a necesitar de todos y, en un principio, decidimos que estuvieron los que seguramente no tendrán muchos minutos. Entonces pensamos que lo mejor es que jueguen para que estén a las órdenes. Se viene la primera competencia oficial y queríamos que todos lleguen con 90' encima. Esto nos permite llegar con los minutos necesarios a la competencia oficial a diferencia de los amistosos, que son de 60'. Después más adelante se irá viendo cómo sigue todo", reconoció el estratega sabalero.





Brian Galván.jpg Brian Galván UNO Santa Fe / José Busiemi





Después volvió a meterse de lleno en los posibles refuerzos: "Sabemos que a Sebastián (el colombiano Pérez, de Boca) lo buscan muchos equipos y nosotros estamos lejos de competir. Estamos buscando uno o dos jugadores en esa zona. Es complicado, porque lo que buscamos es «no traer por traer», porque hay chicos que lo pueden hacer bien, como (Brian) Galván, que volvió de la Selección. Lo tenemos que recuperar físicamente, ya que no tiene pretemporada. Trayendo a algunos en esa zona nos beneficiaria para potenciarlo lo que hay. Tenemos un equipo armado y eso nos da tranquilidad. Confiamos en los chicos de las inferiores y en los que están. La idea es que lleguen jugadores para potenciar al plantel. sino no vendrá nadie. Por ahora el punta no es la prioridad, pero sí el defensor y los volantes".





Nicolás Leguizamón 1.jpg Prensa Colón





"Estamos bien. Si somos muchos dicen que no le damos importancia a los chicos de las inferiores y, cuando le damos valor a los chicos, estamos cortos. Es algo típico eso. Si llegaran delantero «por las dudas» taparíamos a (Nicolás) Leguizamón y (Tomás) Sandoval. Si no le damos la oportunidad, cuándo van a jugar. Misma situación para (Juan Cruz) Zurbriggen y Galván. Me parece que estamos bien", agregó el DT a Uno Santa Fe y al resto de los medios, dejando en claro la apuesta que quiere hacer los pibes de las formativas.





Volviendo a los ofrecimientos que hubo, reconoció: "(Franco) Zuculini no es volante central, sino interior, pero está evaluando algo de afuera. Lo tenemos en cuenta, pero no dependeremos de su decisión. Nos parece un jugador interesante y viene de jugar en la liga italiana. Estamos analizaron variantes. En cuanto al defensor, no me desespera. No me genera la ansiedad. Pero si lo queremos y pretendemos, quizás uno o dos. Veremos como se desenvuelve la tratativa que tiene el presidente al respecto".





"Luego, fue conciso al momento de hablar sobre lo que viene: "Quizá tengamos en la semana un partido más corto en la semana para seguir entrenando. Pero en la Copa Argentina jugaremos con todo".





En el final, mostró su bronca por los incidentes que se produjeron entre los hinchas de Colón y Central en el entretiempo: "Se lo decía al cuerpo técnico y a la terna arbitral; es una desilusión total. Como hincha y como ciudadano, si seguimos así, no vamos a crecer nunca. Siempre le vamos a echar la culpa al otro. Es una locura. ¡Pero ellos empezaron! es el argumento y hasta esa respuesta es loca. Nos tiramos la culpa y eso me produce desilusión, porque uno lo que busca es un cambio. Pretendemos que el fútbol argentino cambie y en este partido no cambió. Seguimos igual".