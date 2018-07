La Copa Santa Fe será un banco de pruebas para Domínguez

Y en consecuencia, lo único que realizó el plantel, fue un ensayo futbolístico ante la Reserva, por lo cual sin dudas que el cotejo por la Copa Santa Fe ante Ex Alumnos de San Antonio de Obligado será un banco de pruebas para sacar conclusiones pensando en la triple competencia que se avecina (Copa Argentina, Copa Sudamericana y Superliga).

Por ello, Domínguez pondrá en cancha lo mejor que tiene para darle rodaje a la formación titular. Respecto al equipo que terminó jugando el torneo, no están Alexander Domínguez, Gustavo Toledo (el sábado Colón haría uso de la opción para adquirir el 50% del pase) y Germán Conti. Mientras que por estas horas se va a firmar la renovación de Marcelo Estigarribia.

De esta manera, habrá que ver si el paraguayo es de la partida en el cotejo del próximo sábado o si por la situación mencionada se lo preserva (es lo más factible). También en cuestión de días se va firmar el contrato con Leonardo Heredia, otro de los jugadores que pidió retener el entrenador.

Así las cosas, la realidad indica que el entrenador apelará a una formación titular por lo antes mencionado y de esta manera si bien no está confirmado el equipo es un hecho que el arquero será Leonardo Burián quien hasta aquí es el único refuerzo.

En la defensa, los marcadores centrales serán Emanuel Olivera y Guillermo Ortiz esperando por la llegada de un zaguero que venga a ser titular (la prioridad es Fernando Amorebieta) y el lateral izquierdo lo ocupará Gonzalo Escobar. Mientras que el lateral derecho puede ser el juvenil Alex Vigo de 19 años quien fue promovido esta pretemporada a entrenar con el plantel de Primera División.

La otra alternativa es que juegue Clemente Rodríguez quien lo hizo en algunas ocasiones como lateral derecho, pero está claro que sería una muy buena posibilidad para observar a Vigo y es por eso que el joven cuenta con mayores chances de jugar.

En la mitad de la cancha es factible que jueguen Christian Bernardi, Matías Fritzler, Mariano Gónzalez y Alan Ruiz y en la ofensiva Javier Correa y Diego Vera. Aunque Adrián Bastía terminó jugando el torneo como titular y en un nivel aceptable.

Además hay que tener en cuenta que Tomás Chancalay aún no se sumó al trabajo luego de su estadía en Rusia como sparring. Lo mismo Brian Galván que lo harán en los próximos días. De esta manera el DT contará con mayores variantes de mitad de cancha hacia arriba.

Una probable formación podría ser con: Burián, Vigo o Rodríguez, Olivera, Ortiz, Escobar; Bernardi, Fritzler, González, Ruiz; Vera y Correa.

Venta de entradas para la Copa Santa Fe La venta de entradas arrancará este sábado desde las 10 y se extenderá hasta el inicio del partido en las boleterías sobre calle Rodríguez Peña. Recordando que los asociados del club abonan entrada por considerarse el estadio como cancha neutral. El cotejo se iniciará a las 15.30.

Los precios de las entradas son los siguientes: Generales $150, Menores (entre 3 y 11 años) $100 y Platea Oeste $250. Esta modalidad y los precios que se detallan corresponde únicamente a la parcialidad sabalera.























Y eso significó un trastorno en la planificación establecida, dado que a esta altura del trabajo, el objetivo del cuerpo técnico era por lo menos disputar dos encuentros preparatorios habida cuenta de que se trata de una pretemporada muy extensa.

A casi un mes de haber comenzado la pretemporada, Eduardo Domínguez aún no pudo observar al equipo en acción dado que no jugó ningún partido amistoso. Tenía previsto hacerlo el sábado 23 frente a Atlético de Rafaela pero por el incendio en la cabina del gas del estadio no se pudo realizar.