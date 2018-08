La fuerte posición de Domínguez sobre el tema Ortiz y el debut en la Superliga

"Guille es jugador de Colón. El presidente sabe lo que pensamos. Él (por José Vignatti) habló con la gente de Newell's y deberá resolverlo con ellos. No sé más que eso. Desconozco cómo es el tema. Ahora solo pienso en el armado del equipo para jugar contra Patronato". Con esta frase comenzó la atención a la prensa el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, quien no quiso saber nada con que le saquen a su capitán, mucho menos a poco de comenzar la Superliga. El presidente sabe lo que pensamos. Él (por José Vignatti) habló con la gente de Newell's y deberá resolverlo con ellos. No sé más que eso. Desconozco cómo es el tema. Ahora solo pienso en el armado del equipo para jugar contra Patronato". Con esta frase comenzó la atención a la prensa el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, quien no quiso saber nada con que le saquen a su capitán, mucho menos a poco de comenzar la Superliga.









El Sabalero visitará este sábado, desde las 17.45, a Patronato en el estreno en Primera División, pero el estratega rojinegro no habló inicialmente de eso sino de lo que resta cerrar para el plantel. Uno de los casos es el inminente arribo de Gonzalo Bueno, que tiene todo acordado para convertirse en el quinto refuerzo. De igual modo, Domínguez no quiso dar muchos detalles: "Creíamos que estaba hecho la semana pasada. Después pasó para otro lado. Nuevamente parece que se da ahora. Por eso a esta altura no sabría decir cómo es".





En otro tramo del ida y vuelta con los medios, entre los que estaba UNO Santa Fe, apuntó algo para tener muy en cuenta a pocas horas de que se cierre el libro de pases: "No vamos a inscribir a nadie. Estamos bien. Tenemos que llevar tranquilidad en ese sentido. Estamos para afrontar todas las competencias que tenemos. Creemos en los jugadores y juveniles que asoman. Estamos más potenciados que el semestre pasado, porque todos están mejor. Los jugadores saben lo que pretendemos y conocen la institución. Los chicos crecieron y me parece que estamos mejor parados que el año pasado".





Seguidamente se le consultó sobre si guardará a algunos titulares, algo que pareció ofuscarlo: "Es nuestro primer partido. Si no estamos para competir en dos torneos, cómo hacemos. Pondremos lo mejor buscando ser seguros. Se hacen especulaciones y es realmente extraño. Tendremos a lo mejor, es el primer partido y queremos hacerlo bien. Hay que tener el respeto que se merece a la competencia".





Asimismo, resaltó que si Estigarribia se recupera de su esguince leve de rodilla irá de arranque: "Marcelo evoluciona todos los días. Entrenó diferenciado y mañana (por este jueves) calculo que estará a la par del plantel. Si se recupera jugará, sino veremos. No lo vamos a guardar. Queremos que todos estén a disposición. No hay que desviar el foco y tener que ser competitivos. Eso es lo que pretendemos. Por eso hay que ganar, amén de lo que se viene después".





Nos agarra con dos partidos competitivos en cima y por eso llegamos de buena forma parta competir como pretendemos". Otro de los llega un poco disminuido es Javier Correa, pero Domínguez le llevó tranquilidad a los hinchas: "Hoy hablé con él y entrenó muy bien. Está para participar. Estamos todos para esperar este primer partido. Anímicamente estamos bien, pasamos en Copa Argentina y esperamos al mejor equipo de Brasil para cerrar la fase de Sudamericana. Tenemos una importante ventaja, pero no es definitiva. Ahora queremos empezar bien en la Superliga.".





También contó cómo fue la llegada de Ariel Cháves: "De a poco se va amoldando al grupo. Es un cambio brusco en su carrera, pasar de la B Nacional a Primera División y por eso hay que darle tiempo. Es un proceso en el que queremos que se adapte. Lo vivimos con (Leonardo) Heredia el campeonato pasado y hoy es importante. No dudamos de su capacidad y por eso lo esperamos".





En el cierre, dijo que "quedan dos días, nos retiraremos del mercado cuando se termine. Muchos jugadores nos han ofrecido. Es un gran jugador (Mauro Formica), pero lo escuché recién (risas)".