Colón puso en marcha este jueves la pretemporada en el predio Ciudad Fútbol para sustentar la base de un semestre que será bien cargado a raíz del calendario acotado por la disputa del Mundial de Rusia. Serán 21 días de preparación para el plantel que comanda Eduardo Domínguez , quien acordó un nuevo vínculo con el club por 18 meses, y por ello no se quiere perder más tiempo y desde este lunes se afincarán en Paraná para realizar la primera parte del trabajo.





Quizás la cristalización de su continuidad tomó más tiempo del deseado y por eso hoy no hay refuerzos. De todas maneras, será cuestión de días para que esto vaya tomando forma, más que nada porque el presidente José Vignatti viajó a Alemania para tratar de cumplimentar todo lo inherente al traspaso de Lucas Alario a Bayer Leverkesen, factor que posibilitó que varios millones de euros ingresaran a la institución. Vale destacar que podrá disponer del mismo sin la injerencia del órgano fiduciario.





Es así como este viernes surgió el fuerte rumor que el Sabalero estaría tras los pasos de Cristian Espinoza que, con los arribos de Carlos Tevez y Ramón Ábila, quedará un poco relegado en Boca. En diálogo con los medios, el DT confirmó que desea por lo menos tres refuerzos, aunque está claro que pueden ser varios más. Uno o dos delanteros, más un volante mixto son algunas de las posiciones que le interesan.





Sin embargo, es una situación harto complicada, no solo por lo económico sino porque Guillermo Barros Schelotto aún lo tiene en cuenta. Asimismo, el extremo buscaría continuidad y en Colón podría tenerla. Este factor es el que quiere tirar sobre la mesa desde la dirigencia santafesina. Pero hasta que no vuelva Vignatti se presume que no habrá novedades.





Volviendo a la pretemporada, la idea de Eduardo Domínguez es jugar por lo menos tres amistosos. En este sentido, su nuevo colaborador, Iván Borguello, ya se puso manos a la obra y gestionó los dos primeros ensayos: el primero será ante Patronato el miércoles 10 y el otro el 13 ante Atlético Paraná. Esta es más o menos la función de Memo, quien movió sus contactos para conseguir rivales en la zona.









En consecuencia, estaría faltando uno más para terminar de satisfacer al DT, aunque tampoco se desvive en el caso que no sea posible. Esto atendiendo a que hay muchos amistosos de verano y varios equipos ya tienen compromisos pactados con anterioridad. lo más factible es que sea también de la zona y de Primera División. Podría ser Rosario Central, aunque es más que nada un trascendido.





Son tiempos donde el físico se prepara más que lo futbolístico, pero el cuerpo técnico piensa que es fundamental también hacer rodar el balón y por eso ya sabe cómo y cuándo hacerlo.