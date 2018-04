La noche en que Burtovoy se convirtió en leyenda

Y aquella noche, inolvidable para el pueblo sabalero tuvo un héroe indiscutido: José Pablo Burtovoy, encargado de contener cuatro envíos para situarse entre los jugadores con mayor recuerdo en el club.

Después Colón perdería la serie de cuartos de final ante River, pero de manera ineludible el recuerdo a 20 años aflora en los corazones rojinegros, quien asistieron a un momento único en sus vidas.

Olimpia 1: Tavarelli, Valdez, Caniza, Zelaya, Suárez, Jara, Paredes, Ávalos, Monzón, Gabriel Gonzales, Cavallero. DT: Luis Cubilla.

Colón 0: José Pablo Burtoboy, Rodolfo Gustavo Aquino, Rodríguez Peña, Pablo Javier Morant, Dante Rubén Unali, Claudio Javier Marini, Diego Cristian Castagno Suárez, Nelson Omar Agoglia, Marcelo Saralegui, Esteban Oscar Fuertes, Gustavo David. Sandoval. DT: Daniel Córdoba.

Goles: 18´ Monzón (O).

Cambios: ST: 0´ Ibarra x Sandoval (C ), 12´ Torres x Jara (O), 31´ Favre x Agoglia (C ), y 33´ Benítez x Valdez (O) y 39´ Torres x Fuertes (C ).

Árbitro: José Andrada (Perú).

Definición por penales: Burtovoy le atajó los penales a: Torres, Monzón, Paredes y Gonzales. Solo convirtió: Ávalos. Remataron desviado: Marini y Saralegui. Marcaron: Unali y Aquino.