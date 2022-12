LEER MÁS: La grave denuncia que sacude al mundo Colón

En varias oportunidades, remarcó públicamente sus diferencias con el presidente José Vignatti, donde por ejemplo en enero de 2021, en declaraciones que brindó a Radio Gol (FM 96.7), admitió su decisión de marcharse de Colón, pidiéndole al máximo titular que le abra la puerta de salida, pero luego dio marcha atrás, con una mejora en su contrato, y terminó siendo uno de los grandes responsables de que el club le ponga la primera estrella al escudo.

Pero inmediatamente terminó coqueteando con volver a Atlético Tucumán, y terminó arreglando su llegada a Gimnasia, apuntando nuevamente contra Vignatti, según un audio que trascendió. En conflicto con Néstor Gorosito y con la Libertadores como zanahoria, Luis Rodríguez decidió volver a Colón, relegando una importante deuda y con una inversión sustancial de la dirigencia sabalera para repatriarlo.

José Vignatti Pulga Rodríguez 1.jpg

Una vez que Colón se quedó fuera de la Copa Libertadores, UNO Santa Fe llegó a la información que Luis Rodríguez tenía la decisión de marcharse del club, ya que consideraba que no había grandes objetivos en el horizonte, y además estaba por ser papá por tercera vez, y pretendía volver a radicarse en Tucumán.

Llegó el apriete de la barra al plantel de Colón, donde quedó en el centro de la escena por haber aportado una audio que resultó clave en la condena de algunos barrabravas y dirigentes, y allí su representante Roberto San Juan manifestó la decisión de Luis Rodríguez de marcharse del club una vez que finalizara la temporada.

LEER MÁS: ¿Por qué Wanchope Ábila tiene "coronita" en Colón?

San Juan lo remarcó en cada oportunidad que pudo, hasta hace pocos días incluso, de la decisión de Luis Rodríguez, quien también admitió ese deseo en diálogo con los medios tucumanos hace un par de semanas. Luego, volvió a Santa Fe donde se lo vio a través de las redes sociales realizando algunas acitividades, incluso físicas.

Por estos días Pulga Rodríguez trabaja de forma particular y no se sumó a los trabajos de pretemporada con sus compañeros a pesar de tener contrato hasta el 31 de diciembre del año que viene. Tiene pensado si no consigue su salida a costo cero (la dirigencia pretende un resarcimiento económico importante en función de lo desembolsado para repatriarlo y por el año más de contrato que tiene) ir a la justicia. De hecho, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, en las últimas horas envió una carta documento a Colón, la cual no fue recibida como consecuencia que no hubo nadie para hacerlo en la sede del club, por lo cual todo apunta a que esta novela tendrá un final en los estrados judiciales.