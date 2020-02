La particular historia, vinculada a Colón, por la cual Domínguez no utiliza WhatsApp

Eduardo Domínguez marcó un antes y un después en los últimos años de la vida deportiva de Colón. Llegó en un momento similar al que atraviesa actualmente, y luego de redondear una excelente campaña lo afirmó al equipo en la máxima división del fútbol argentino.

Su paso fue brillante, ya que fue artífice de la racha de triunfos consecutivos más importante de la historia de Colón (siete), lo llevó a jugar los torneos internacionales luego de ocho años y, además, terminó invicto en los Clásicos Santafesinos, donde en su segundo partido como DT sabalero cosechó una victoria por 2-0, en el 15 de Abril, terreno donde hacía mucho tiempo que no festejaba el conjunto rojinegro.

Domínguez visitó al programa Tarde Redonda que se emite por Fox Sports, donde reveló por qué no utiliza la aplicación WhatsApp, que está íntimamente relacionada a su paso por Colón.

El entrenador comenzó contando: "La historia surgió apenas llegué a Santa Fe. Jugamos nuestro primer partido ante Olimpo como local, luego de una pretemporada extensa, debido a que se suspendió por varias semanas la reanudación del certamen. Jugamos mal, mostramos poco de lo que habíamos trabajado. Pero los chicos mostraron carácter y con un jugador menos terminamos empatando el partido, que merecíamos haber perdido por goleada. Llegué a mi casa y tenía cuatro mensajes, mi papá, mi mamá, mi hermana y el que quería ser mi representante. Y dije, ¿tan mal jugamos? A la otra fecha era el Clásico en cancha de Unión, que terminamos ganando 2-0. Cuando llegué a casa o en el viaje, estaba la cosa roja con 350 mensajes, e inmediatamente apreté y eliminé, no leí ninguno".

Y agregó: "Pero no era bronca con nadie, ya que era gente que me quiere y me quería felicitar. Pero no me quise creer lo grandioso que me iba a sentir leyendo las felicitaciones. Y a partir de allí nunca más tuve WhatsApp. Si mi señora me quiere hablar me llama, o con mensaje de texto, ya que no te cobran... Si querés hablar con alguien llamás, sino estás en los grupos y esas cosas, y por mi trabajo no lo necesito".

Cuando se le preguntó que por ejemplo se perdía no estar en un grupo como por ejemplo podría ser el Huracán de 2009, contestó: "Mandan más videos de otras cosas que algo serio, por eso no me interesa. Disfruto la decisión de no tener WhatsApp".

Y contó la anécdota de Carlos Bianchi, quien es un asiduo usuario de dicha aplicación y reveló: "Manda mensajes a todo el mundo, envía mensajes a los fans. Por ejemplo cuando contesta la gente cree que no es él. Es muy agradecido y dado, y como tiene tiempo para hacerlo constantemente responde al cariño que le brinda la gente".