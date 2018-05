La sorpresa que tiene guardada Domínguez para jugar ante Vélez

Los dos partidos en los que no estuvo el ex-Godoy Cruz dejaron bien en claro la importancia que tiene en la formación titular ya que ante Belgrano y River el equipo sabalero no marcó goles y evidenció la falta de contundencia, dado que generó algunas chances pero por impericia no las terminó concretando.





En consecuencia, pensando en los 68' que restan ante el Fortín cobra fuerza la posibilidad de que Correa pise el Brigadier López, resta definir si lo hará desde el arranque o si ocupará un lugar en el banco de relevos. Por ello este jueves por la mañana el delantero iba a intensificar su puesta a punto para saber como responde.









Las condiciones climáticas no ayudan en ese sentido, dado que el campo de juego producto de la lluvia no será el ideal para un futbolista que retorna luego de una lesión, en este caso de un pequeño desgarro. Por eso habrá que aguardar hasta último momento para conocer la decisión del DT.





Son 11 los días que pasaron desde el dolor que manifestó el delantero en los ejercicios precompetitivos antes del cotejo frente al Pirata, por lo cual los tiempos son muy justos respecto a su recuperación pero su importancia hacen que en Colón todos prendan velas para que Correa esté ante el Fortín.













































Consciente que el único resultado que lo puede acercar a la clasificación para la Copa Sudamerica es una victoria, Eduardo Domínguez habló con Javier Correa y luego del entrenamiento del miércoles y con el aval del cuerpo médico decidió concentrar al goleador para el partido de este jueves desde las 17.45 frente a Vélez. Recordando que la semana pasada se había confirmado una lesión fibrilar de grado 1 en el gemelo interno de su pierna izquierda.