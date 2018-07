La sorpresiva reflexión de José Vignatti sobre el Clásico y el STC2000

Diego Vera 2.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





¿Acciones legales contra la Liga Santafesina?

"La comisión directiva tiene una reunión el lunes, donde tratarán los pasos a seguir. Veremos en qué termina esto. El presidente (Axel Menor) se expresó de la manera incorrecta e inapropiada. Habrá que ver si esto termina en acciones legales. De ninguna manera incumplimos con la Liga en los pagos. Nos pidieron la cancha en su momento para 300 personas y hubo cerca de 4000. Se hicieron destrozos y no pasó algo mayor de milagro. Había gente colgada de las torres de iluminación. No ocurrió por suerte una desgracia. Fue producto de la negligencia de no saber organizar un espectáculo. Podíamos haberle dado la cancha principal si se sabía que habría tanta gente. Esperamos un resarcimiento por eso".





Axel Menor.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





¿Colón y Burrda Sport Argentina?

"Hablamos con Petrakosky. Me hizo una propuesta y nosotros se la vamos a aceptar. Veremos si seguirá siendo la marca que nos represente. También está dentro de la propuesta".





Clásico-STC2000.jpg UNO Santa Fe





¿El Clásico el mismo fin de semana que el Súper TC2000?

"Interpreto que hasta puede ser beneficioso. La gente que tiene que ir a ver al TC puede ir a la cancha después".