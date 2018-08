La última vez que Colón le ganó a Unión como local

Colón espera con mucha expectativa el duelo contra Unión del próximo domingo en el estadio Brigadier López, a las 17.45, con arbitraje de Fernando Rapallini. Si bien es cierto que llega golpeado de la derrota sobre la hora ante Atlético Tucumán por 2-1, el plantel ya dio vuelta la página y se prepara con todo para afrontar uno de los compromisos más importantes de este semestre. Esto atendiendo a que también tendrá el cruce de 8º de final de la Copa Sudamericana ante Junior de Colombia, que podría cristalizar otro hecho histórico.





LEER MÁS: Así fue la campaña de Colón como local en la Superliga





El Clásico es el partido que todos quieren ganar y por eso el cuerpo técnico que comanda Eduardo Domínguez trabaja en silencio tratando de encontrar el mejor equipo para cortar la racha de tres partidos sin ganar como local. Justamente hay un detalle que pocos tienen en cuenta: es que hace ocho año no puede imponer condiciones en el Clásico jugando en casa.





LEER MÁS: Las opciones de Domínguez para conformar el mediocampo





En los últimos tiempos los empates fueron la constante y para encontrar el último festejo hay que remontarse al 18 de noviembre de 2012 cuando, por la 16ª fecha del Torneo Oficial, lo ganaba 2-0, con goles de Lucas Mugni, a los 45' de la etapa inicial; y de Emmanuel Gigliotti, a los 26' del complemento. El Rojiblanco se quedó con 10 hombres por la expulsión de Maxiliano Lugo a los 23' del primer acto; en tanto Adrián Bastía, uno de los que volverá a estar el domingo, también vio la roja, pero a los 17' del segundo.





Embed





Embed



Las formaciones de aquel día

Colón: Diego Pozo; Maximiliano Caire, Ronald Raldes, Maximiliano Pellegrino y Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Adrián Bastía, Sebastián Prediger y Lucas Mugni; Emanuel Gigliotti y Facundo Curuchet. DT: Roberto Sensini.





Unión: Martín Perafán; Alejandro Pérez, Darío Barisone, Nicolás Correa y Maximiliano Lugo; Fausto Montero, Nicolás Bruna, Matías Donnet y Emanuel Moreno; Andrés Franzoia y Federico Chiapello. DT: Nery Pumpido.





Tapa Clásico 2.jpg





Goles: PT 45' Lucas Mugni (C) y ST 26' Emanueul Gigliotti (C).





Cambios: en el primer tiempo, 27' Bruno Bianchi por Iván Moreno y Fabianesi (U). En el segundo, 11' Diego Jara por Federico Chiapello (U); 20' Ricardo Gómez por Lucas Mugni (C) y Hernán Bernardello por Sebastián Prediger (C); 37' Brahian Alemán por Fausto Montero (U); 38' Gabriel Graciani por Curuchet (C).





Tapa Clásico 1.jpg





Expulsados: PT 23' Maxiliano Lugo (U); ST 17' Adrián Bastía (C).





Amonestados: Pellegrino, Moreno y Fabianesi (C). Montero, Donnet, Correa, Franzoia (U).





Estadio: Brigadier López.





Árbitro: Germán Delfino.