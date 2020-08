Las deudas atentan con la llegada de refuerzos a Colón

Colón afronta uno de los momentos más complicados de los últimos años. Si bien es cierto que al comienzo lo tenía más o menos controlado, la pandemia del coronavirus maximizó los problemas y la dirigencia debe hacer malabares para solucionar todo para que la cosa no sea aún peor. En las últimas horas llegaron intimaciones por deudas en una cifra superior a los 15.000.000 de pesos y, por lo que trascendió, aumentaría por más reclamos de algunos jugadores. Esto sin dudas atenta con la idea de sumar refuerzos.

En todo momento el presidente José Vignatti desestimó que hubiera una crisis económica, pero la falta de ingresos y la merma en la cuota societaria dejaron las arcas sin el sustento necesario para afrontar los compromisos. En este caso, con el pago del salario del plantel profesional. Ni hablar con cumplir con los empleados, que a decir verdad son los que menos reciben y en todo momento deben reclamar a través de utedyc, en una relación que quebrada totalmente.

Plantel Colón.jpg Colón afronta un momento complicado por las deudas. Prensa Colón

Entonces se trata de encontrar los caminos para llegar a un acuerdo. Mucho más atendiendo a la resolución que se daría que los clubes que no estén al día podrían ser inhibidos y no poder usar a algunas incorporaciones. El técnico había solicitado que se hicieron esfuerzos por retener a algunos futbolistas que terminaban contrato el pasado 30 de junio, pero lejos estuvo de ser posible.

Matías Fritzler y Gabriel Esparza intimaron al club por deudas, en un claro indicio de lo que se venía. Un detalle a no pasar por alto es que a comienzos de año el plantel admitió que estaba "todo bien", después de no concentrar durante la pretemporada que tenía a Diego Osella como DT. Luego terminó siendo que la cosa no era tan así.

Matías Fritzler.jpg Matías Fritzler fue uno de los que intimó a Colón por deudas antes de irse. UNO Santa Fe | José Busiemi

Con Gastón Díaz, Mauro Da Luz, Guillermo Celis y Damián Schmidt se llegó a un acuerdo, pero con el resto no pudo ser posible. Los atrasos comenzaron a ser más recurrentes y algunos integrantes del plantel perdieron la paciencia. Sobre todo Rafael Delgado y Bruno Bianchi, que llegaron a Colón recién en este 2020. Entonces hubo un punto de inflexión a partir del parate del fútbol, pese a que seguía rondando el premio por la final de la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, que tiene intranquilo a Domínguez, en Colón no se avanzará por refuerzos. Hay algunos frentes abordados, pero esta situación frena todo. Hay optimismo en que todo se resuelva en las próximas horas, pero lo concreto es que las cosas no están bien, por más que se trate de bajar los decibeles.

Eduardo Domínguez.jpg Eduardo Domínguez sabe que la llegada de refuerzos en Colón está complicada. Foto: prensa Colón Prensa Colón

Las prácticas se retomaron el lunes pasada en el predio Ciudad Fútbol bajo un estricto protocolo y algo de tranquilidad hubo, pero la actualidad pone un manto de dudas mientras se debate por la vuelta del fútbol. Un momento caliente en Colón, que busca la forma de cumplir y mirar hacia adelante.