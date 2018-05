Las dos nuevas opciones que tiene Domínguez para jugar ante Vélez

Después del empate ante River, en Colón ya se mentalizan en obtener los tres puntos el jueves próximo ante Vélez, en el duelo pendiente de la 22ª fecha, que en su momento fuera suspendidos por los incidentes provocados por la barra local. Tanto es así que el Tribunal de Disciplina resolvió que el Sabalero debía hacerse cargo de los costos de traslado y alojamiento para este cotejo, que reviste de mucha importancia para ambos, ya que la victoria los puede acomodar con chaces de ingresar en la Sudamericana.





Que el Rojinegro persigue esta meta es sabido hace rato, pero nadie tenía en cuenta al Fortín que, si suma los seis puntos que tiene en juego, más algunos resultados, también se puede meter. En consecuencia, habrá mucho que buscar en el estadio Brigadier López, que lucirá vacío por ser a puertas cerradas. Vale recordar que se disputarán dos tiempos de 34 minutos, más lo que adicione el juez, Andrés Merlos.





Andrés Merlos.jpeg UNO Santa Fe / José Busiemi





No habrá presión desde las tribunas, pero sí dentro del campo de juego para este plantel que comanda Eduardo Domínguez, que sabe que depende de sí mismo para seguir con aspiraciones, pero que la historia no pinta para nada sencilla. Son conscientes de ello, pero paralelamente hay mucha confianza y optimismo en cosechar todo lo que está en disputa. El choque ante el Millonario no dejó lesionados, porque el cambio de Adrián Bastía se debió más que nada a una merma física.





Justamente vale resaltar que no podrá ser tenido en cuenta Javier Correa, que se está recuperando de una ruptura fibrilar de grado 1 en uno de sus gemelos. El cuerpo médico tiene fe en que llegue contra Racing, aunque los plazos son exiguos. Ante el elenco de Marcelo Gallardo el que jugó de punta fue Alan Ruiz, pero por sus características bajaba a tomar contacto con la pelota y el equipo perdía presencia en el área. Por lo tanto, es probable que ante el Fortín el DT ponga a Diego Vera o Nicolás Leguizamón.





Chancalay.jpg Prensa Colón





La buena noticia es que ya están en condiciones de reaparecer Gonzalo Escobar y Tomás Chancalay, que ya purgaron la jornada de suspensión por límite de amarillas. Todo pinta para que el primero recupere su lugar en el lateral izquierdo por Clemente Rodríguez, en tanto el pibe de Viale sería una chance potable para estar en ataque. Ante River quizás el que no estuvo con todas las luces fue Cristian Guanca, pero esto tampoco quiere decir que dejará la titularidad. Son solo detalles que el DT tiene en cuenta para formar el equipo.





Todos los entrenamientos son a puertas cerradas y por eso las especulaciones están a la orden el día. Es así como habrá que aguardar hasta minutos antes del arranque del partido para tener una idea concreta de quiénes serán los 11 que saldrán a jugar una nueva final ante Vélez. ¿Tendrá preparada alguna sorpresa Eduardo Domínguez? Veremos...