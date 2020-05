En Colón se sigue expectante a la vuelta del fútbol, que por ahora no tiene una fecha clara, pero sí indicios de que no será hasta, mínimo, agosto. Por lo pronto, el plantel no se detiene en la preparación física para estar listo en caso de regresar a la rutina. Sin dudas lo que se perdió es ritmo futbolístico, pero los preparadores físicos confeccionaron planes para el cuidado y el mantenimiento corporal en este cuarentena, algo que puede ser complicado en la casa de los jugadores. En este sentido, el arquero Leonardo Burián dejó en claro que no quiere relajarse.

El club continúa con la iniciativa de mostrar lo que hacen los futbolistas en sus respectivos hogares y esta vez fue el turno de Cachorro, que reveló los exhaustivos movimientos que lleva adelante. En este caso, no solo en el aspecto aeróbico sino también de fuerza. En este caso, con la indumentaria distintiva de Colón.

Leonardo Burián.jpg Prensa Colón

Leonardo Burián se transformó en uno de los máximos referentes del plantel. Sobre todo en la última campaña de la Copa Sudamericana, siendo en varios partidos el héroe; no solo en los penales sino también en los 90'. Por eso siempre fue ponderado por los entrenador: Pablo Lavallén, Diego Osella y ahora Eduardo Domínguez, que está haciendo la cuarentena en el Hotel del Campo Colón.

Club Atlético Colón (en) on Twitter El Cachorro en acción

Leo abrió las puertas de su casa y nos mostró cómo hace para ponerse a punto ️.

— Club Atlético Colón (en) (@ColonOficial) May 1, 2020

Fiel a su estilo sobrio y responsable, el golero no quiere saber nada con perder condición física y por eso trabaja a destajo a la espera de novedades sobre la vuelta del fútbol. Está claro que hoy la prioridad es mantener la salud y por consiguiente, se trata de transmitir cautela, pese a la ansiedad lógica que existe de volver al ruedo.

Leonardo Burián mostró así como avanza en este aislamiento obligatorio con el fin de impulsar el profesionalismo y estar preparado para cualquier circunstancia.