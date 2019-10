Lavallén: "Enfrentaremos al mejor River de la historia"

En la previa al partido con River, el entrenador sabalero Pablo Lavallén tuvo una charla con el diario Olé, en donde se refirió al encuentro que Colón jugará este martes a las 21.20 en el Monumental, pero también habló sobre la final de la Copa Sudamericana.

Consultado por la manera en que se le puede ganar a River, el DT rojinegro respondió: "Haciendo un partido casi perfecto, aprovechando algunas de las debilidades que puedan llegar a tener en el transcurso de un partido y aprovechando quizás algún momento en el que ellos se hayan descuidado o queden mal parados".

Para luego agregar "No son equipos que tengan muchas fisuras, pero sí, como todo equipo, tiene un punto donde se lo puede agarrar más desprevenido y lógicamente trataremos de aprovecharlo y sacarle rédito porque sabemos que no tendremos muchas chances de hacerles daño. Esperemos hacer un partido casi perfecto y esperar a que ellos no estén en una noche demasiado lúcida".

Respecto a su presente en Colón opinó: "Si hoy preguntás en Santa Fe, cuál es el partido más importante entre River o Independiente del Valle, la gente te va a decir que la final. Nosotros tenemos que saber que tenemos que atender la Superliga, que todos los puntos en disputa son importantes, pero es muy difícil dejar de lado la primera final internacional que va a jugar Colón en su historia, que es algo único, algo que no tiene algún otro parámetro en 114 años de vida de la institución. Ese pasó a ser el partido más importante de la historia del club".

Sobre las críticas que recibió hace algún tiempo dijo "La gente y los medios cuestionan, pero la realidad hoy marca que Colón está en una final e Independiente del Valle también y si estamos ahí es porque hicimos las cosas mejor que otros clubes que compitieron en esta Copa".

"Las críticas siempre van a existir, en la victoria y en la derrota mucho más lógicamente, pero es parte de este juego y el que no esté dispuesto a soportarlo se tiene que dedicar a otra cosa. Después la realidad marca que Colón bien o mal ha llegado a una final, es la primera vez en su historia que lo logra y lo que hablen los demás a nosotros no nos tiene que desenfocar de lo más importante que es tratar de salir campeón", sentenció.

Ante la pregunta si este es el mejor Colón de la historia, Lavallén tiró: "En números sí, es el que ha llegado más lejos en un torneo. Nosotros en resultados en esta Copa Sudamericana hemos avanzado más que los demás, al igual que lo hizo Independiente del Valle, y en números hoy ellos y nosotros somos los mejores y por eso estamos en la final. Futbolísticamente hay muchos gustos, pero deportivamente está ante la posibilidad de lograr algo histórico".