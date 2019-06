Colón llevó adelante este viernes su último trabajo en Santa Fe antes de emprender el viaje a Salta para continuar con la preparación, haciendo foco en la parte física.

Al no tener por el momento caras nuevas, tal vez las novedades más importantes pasan, al ver la lista de viajeros, por las ausencias de Leonardo Burián y Leonardo Heredia, quienes no se presentaron a trabajar y no continuarán en el club.

Asimismo, el colombiano Andrés Cadavid también está negociando su salida, por lo que el orientador Pablo Lavallén no lo incluyó entre los 26 jugadores que viajarán al noroeste argentino.

Los que viajan a Salta

1-Ignacio Chicco

2-Fabricio Haas

3-Facundo Masuero

4-Guillermo Ortiz

5-Emanuel Olivero

6-Damián Schmidt

7-Facundo Garcés

8-Franco Quiroz

9-Gonzalo Escobar

10-Gustavo Toledo

11-Alex Vigo

12-Matías Fritzler

13-Fernando Zuqui

14-Santiago Pierotti

15-Brian Farioli

16-Christian Bernardi

17-Marcelo Estigarribia

18-Guillermo Celis

19-Mateo Hernández

20-Wilson Morelo

21-Luis Miguel Rodríguez

22-Nicolás Leguizamón

23-Tomás Sandoval

24-Gabriel Esparza

25-Tomás Chancalay

26-Juan Cruz Zurbriggen