Colón le puso fin a un semestre muy irregular superando en casa a River de Uruguay por 3-1. De esta manera, liquidó la serie de la 2ª fase de la Copa Sudamericana y ahora solo espera por el ganador de Deportes Tolima y Argentinos Juniors.

En conferencia de prensa el entrenador sabalero, Pablo Lavallén, hizo un balance de este cierre con alegría: "Era una instancia final. El último partido del semestre y necesitábamos el resultado. Lamentablemente si podíamos jugar bien era bueno, pero la prioridad era ganar para luego volver bien del parate. A parte para que la gente pueda sentirse más tranquila. Fue una multitud a Uruguay y nos sentíamos en deuda. Así que más allá de la demostración, lo que queríamos era darles lo mínimo y el equipo lo hizo. Eso es lo que más contento me deja. Eso que en Uruguay no se vio y por eso ganamos".

Nicolás Leguizamón marcó el 3-1 final.

"Empezamos perdiendo, parecía que se iba a hacer cuesta arriba y salió la valentía y el orgullo para no dar nada por perdido. Hablamos en el vestuario de dejar todo. Salió todo redondo y me pone contento que los muchachos se vayan bien de vacaciones", agregó.

Pero su reflexión no quedó solo ahí: "Planteamos el partido para ganarlo y por eso había que tener gente con llegada. El rival dispuso un dispositivo defensivo que nos impidió triangular y por eso nos enfocamos en el resultado. No tenemos un equipo con delanteros altos y por eso había que buscar otra cosa. Todo lo consiguieron los jugadores".

Seguidamente, explicó por qué armó un mediocampo diferente: "Habíamos probado con Guillermo (Celis) y Chelo Estigarribia sabiendo que muchas veces no íbamos a encontrar pases filtrado. Ambos tienen buen pase. Cuando creíamos que Zuqui llegaba empezamos a evaluar un montón de cosas. El sábado Guille (Celis) recibió un golpe y se definió que no juegue. No había más nadie, porque no estaba Fritzler lesionado y Zuculini tenían un problema en el tendón, entonces preferimos apostar por los que estaban mejor. Demandó todo de mucha lucha y entrega".

Pero luego recalcó que "hoy (por este martes) fue una muestra de lo básico e indispensable que necesita el equipo para salir adelante. Coraje, garra y predisposición ante la adversidad".

"Siempre digo que un técnico no puede ser fundamentalista. Primero tiene que ver cómo está conformado el plantel y de ahí saca lo que cree es mejor. Lo ideal es que se pueda jugar con varios sistemas y formas. Uno tiene que darle las herramientas a los jugadores, que son los que ganan. Se aplican esos métodos en base al rival. Siempre uno tiene un gusto más cercano a un estilo, pero soy de los que creen que los partidos se juegan en base a las circunstancias. Lo que más rescato es que levantamos el partido y puede ser una bisagra, porque nunca antes se pudo dar vuelta un partido en este semestre. Los jugadores demostraron que pueden hacerlo, más allá de ganar y pasar de ronda", expuso.

En el final, apuntó lo bueno que es tener a Francisco Ferraro como director deportivo: "Me parece un gran acierto la llegada de Pancho. Tiene mucha experiencia y tenerlo como mánager nos facilita mucho. A veces con la diligencia si no hay un interlocutor se complica. Así que es algo bueno. Se vuelve el 12 de junio, porque el 10 de julio tenemos que jugar por la siguiente fase y habrá que empezar a planear. Seguramente nos sentaremos a hablar sobre varias cuestiones. Recalco que es un acierto traer un director deportivo".