Pablo Lavallén brindó una conferencia de prensa este viernes antes de que la delegación de Colón viaje a Salta para continuar con su preparación de cara a un calendario agitado por delante, con varios torneos para afrontar.

En la lista de viajeros (ver aparte), sobresalen las ausencias de Burián, Heredia y Cadavid. Precisamente de la situación del arquero fue de los temas que abordó el orientador sabalero.

Al respecto apuntó: "Nos mandamos unos audios antes de presentarnos, me dijo que tenía que venir lunes o martes para clarificar la situación con la directiva, desde el momento que me dijo que iba a ser el último partido, empezamos la búsqueda de otro arquero, no lo tengo contemplado, por boca de Leo su deseo es no continuar, me quedo con la versión de él, se sentará con la directiva y llegará a un acuerdo. Si se reintegra veremos, pero preparé una pretemporada sin Burián".

Lavallén siempre es cauto y evita hablar de nombres propios sobre tantos apellidos que surgen a diario para llegar a la entidad del barrio Centenario. Por eso no dudó en afirmar: "Los nombres se los pasé a la dirigencia, no doy nombres porque las tratativas son difíciles, es un nombre Lampe que acercó la dirigencia, el club toma las decisiones porque pone la plata, no va a salir nada de mi boca, ellos están trabajando para que uno o dos arqueros de primer nivel lleguen a Colón. Uno no puede especular con tener un buen arquero, trataremos de tener dos titulares por puesto, ahí es donde los dejó trabajar tranquilos a los dirigentes".

Uno de los jugadores que tiene contrato con Colón pero no continuará en este proceso, al no ser tenido en cuenta, es el colombiano Cadavid. Al respecto expresó: "Lo hablé con él después de River de Uruguay, no entraba en mis planes, es una gran persona, buen tipo, desde el gusto no encaja, se lo dije porque tiene la posibilidad de continuar en otro lugar".

Si bien no hay ninguna incorporación oficializada, se menciona que Rodrigo Aliendro tiene todo acordado para convertirse en jugador del Sabalero. El DT a propósito de este caso puntual disparó: "Hay negociaciones, hasta no estar cerrado y que llegue a Salta no lo cuento, los futbolistas y sus representantes tienen variables, algunos están cerca, otros no tanto, esto va a ser largo".

Tal vez el primer objetivo de los rojinegros será disputar la llave con Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Antes se confirmó el cotejo ante Argentino (SC) por la Copa Santa Fe. Sobre este certamen dijo: "El partido no lo vamos a jugar con el primer equipo, tenemos pautado el viernes 5 un amistoso con Patronato, teniendo nosotros para poner las condiciones de tiempo a los jugadores, el sábado 22 en Salta jugaremos antes de volver a Santa Fe un partido con Gimnasia (Jujuy) y el 29 seguramente enfrentaremos a Newell's, ya hablé con Franck Kudelka y no va a haber problemas".

Más adelante, cuando le preguntaron sobre el regreso de Guanca, el entrenador de Colón afirmó: "No hablé con él, me enteré por las noticias que tiene que volver, cuando lleguemos de Salta y si es 1 de julio y vuelve, evaluaremos la situación".

En otro tramo de la charla se mostró confiado en las continuidades de Fritzler (ver aparte) y Estigarriba, al aportar que "los futbolistas me lo dicen, quieren estar y los tengo arriba del micro para viajar a Salta".

Antes de despedirse se tomó su tiempo para reafirmar que en las últimas horas hubo un interés de Monterrey por llevarse a Luis Rodríguez. Al respecto, acotó: "Si viene Monterrey, un gigante de México y paga la cláusula de salida seguramente se hará la negociación. Yo hablé con gente conocida y para nosotros es una pieza clave. Su rendimiento lo convirtió en un jugador base, lo tendremos que suplantar lo mejor posible si se va".