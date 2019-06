El entrenador sabalero Pablo Lavallén se encuentra de vacaciones junto a su familia en Buenos Aires aprovechando unos días de descanso, pero con el teléfono prendido esperando novedades por parte de los dirigentes rojinegros.

En diálogo con el programa Puro Fútbol, el DT hizo un balance de estos tres meses al frente del plantel y de los objetivos logrados. Como así también se refirió al futuro y los aspectos que debieron corregir.

"El inicio del ciclo fue bravo porque era un equipo que venia golpeado, si bien había conseguido un empate con Racing jugando bien, cuando asumimos teníamos por delante cuatro partidos en 10 o 12 días, con un viaje a Mar del Plata y después a Perú. Y encima el primer partido perdimos 3-0 con Aldosivi, por lo cual la verdad que el proceso no empezó para nada bien", aseguró el entrenador.

Respecto a las dificultades que debió atravesar en los primeros tiempos indicó: "Antes de viajar a Perú perdimos a Morelo, en un entrenamiento que hicimos en Ezeiza lo pisó un compañero y le produjo una fractura que lo tuvo afuera por cuatro o cinco partidos. Y los otros delanteros eran Leguizamón y Sandoval, que habían tenido poca participación. De hecho Leguizamón nos dijo que hacia cinco meses que no jugaba más de 30 minutos. Incluyendo futbolistas que no estaban en su mejor forma física, de hecho terminamos sin estar al 100% con muchos lesionados. Fue un proceso complicado, pero en el final lo terminamos equilibrando".

"Era un grupo que venía muy golpeado, pero hicimos hincapié en lo que lograron con anterioridad como ganarle al San Pablo en Brasil. Además había hecho buenos torneos con Domínguez. Después vimos lo que sucedió con Huracán y con San Lorenzo en la Copa Argentina. Y a nosotros nos volvió a pasar con Tigre. Era un equipo que ante la adversidad volvía a tener los recuerdos de malos momentos y quedaba condicionado. En el fútbol todo es cabeza", aseguró.

Para luego agregar "Por eso incorporamos unos coaching para que nos ayuden en ese aspecto. Trabajan la dinámica grupal y en algunos casos existe la asistencia personalizada. Y lo pudimos revertir recién en el ultimo partido que era complicado ya que perdíamos 1-0. Pero demostramos otra actitud y eso nos dejo tranquilos. Hay cuestiones que a veces caes en un circulo vicioso que parece no tener fondo.

En cuanto al armado del plantel dijo: "Hablamos con la dirigencia de reforzar todas las líneas Desde el arco hasta defensa volantes y delanteros, serán cinco como mínimo y hasta siete u ocho dependiendo de los que no continúen y otros que tengan contrato y decidan salir. Pero entre cinco y ocho estará el numero de recambio que habrá. A veces no contemplás que salga un jugador, pero llega una oferta que seduce a todos y se va".

Del Colón con el que se encontró opinó: "Como todos los clubes tienen sus pro y sus contras. Colón es un club que cuenta con buena infraestructura, tiene mucha gente, un lindo estadio, un muy buen predio. Pero está claro que no existe un club perfecto, Colón también tiene sus problemáticas y no esta bien que yo salga a decir cuales son. Hay que tratar de mejorarlas o sugerir para que otros la mejoren".

Volviendo al tema del plantel y su idea manifestó: "Mas allá de no tener un plantel largo, la idea es tener un recambio de similares características, que el titular no sea demasiado superior al que espera entrenar, si eso sucede tendremos dificultad. Nunca es fácil conseguir refuerzos, los jugadores esperan a decir que sí, especulando con una mejor opción. Es difícil conseguir los refuerzos al principio de la pretemporada, la mayoría llegan al final. El 10 y 17 de julio tenemos los partidos con Argentinos, tenemos menos de un mes para entrenar y hay que armar un plantel que pueda rotar y afrontar las tres competencias".

Por último le consultaron por el Pulga Rodríguez "Cuando llegué a Atlético Tucumán el no estaba jugando. Lo hacían Zampedri y el Polaco Menéndez el era recambio o a veces jugaba. Pero se trata de un jugador exquisito, tiene una lectura de juego muy amplia, entiende todo. Son de esos jugadores que ven el partido como si estuviera sentado en la platea de arriba y esa visión como futbolista te permite hacer todo sencillo y fácil, que los demás jugadores no lo pueden lograr. Debemos cuidarlo, tiene 34 años, desde lo físico quizás no nos puede dar muchas cosas, pero desde lo técnico y la visión del juego, es un técnico dentro de la cancha".