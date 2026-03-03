Uno Santa Fe | Colón | Colón

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El ex defensor de Colón se resintió de la rotura meniscal en su rodilla derecha cuando transitaba la recta final de la recuperación en Godoy Cruz.

3 de marzo 2026 · 14:15hs
Leandro Quiroz

Leandro Quiroz, formado en Colón, pasó a los 8vos de final de Copa Argentina con Almirante Brown en el Brigadier López.

Leandro Quiroz sufrió una nueva rotura de meniscos en la rodilla derecha y deberá reiniciar su rehabilitación desde cero. El actual jugador de Godoy Cruz atravesaba la etapa final de su readaptación física cuando se produjo la recaída que volverá a marginarlo de la competencia oficial.

Recaída en plena readaptación

El defensor central, nacido el 16 de enero de 2004 en San José del Rincón, mide 1,83 metros y se desempeña como primer marcador central. Ya fue intervenido quirúrgicamente tras confirmarse la lesión, que apareció en plena fase de trabajos específicos de campo y aumento progresivo de cargas, cuando el cuerpo técnico proyectaba su regreso a la nómina profesional.

El nuevo parte médico explica su ausencia en convocatorias y amistosos del “Tomba” en el inicio de la temporada. Ahora deberá afrontar otra etapa de rehabilitación, enfocada en recuperar estabilidad articular, fuerza en la musculatura periarticular y ritmo competitivo antes de recibir el alta definitiva.

Cantera sabalera y proyección

Surgido de la cantera de Colón, Quiroz fue señalado como una de las promesas defensivas del club santafesino. Llegó a entrenarse con el primer equipo bajo la conducción de Eduardo Domínguez y posteriormente sumó rodaje en Almirante Brown antes de recalar en Mendoza a comienzos de 2025.

Su carrera ha estado condicionada por reiterados problemas en las rodillas, incluidos antecedentes ligamentarios durante su etapa en Santa Fe. El desafío, otra vez, será sobreponerse a la adversidad y encontrar la continuidad que le permita afirmarse en la máxima categoría.

