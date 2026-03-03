Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El ex defensor de Colón se resintió de la rotura meniscal en su rodilla derecha cuando transitaba la recta final de la recuperación en Godoy Cruz.

Leandro Quiroz, formado en Colón, pasó a los 8vos de final de Copa Argentina con Almirante Brown en el Brigadier López.

Leandro Quiroz sufrió una nueva rotura de meniscos en la rodilla derecha y deberá reiniciar su rehabilitación desde cero . El actual jugador de Godoy Cruz atravesaba la etapa final de su readaptación física cuando se produjo la recaída que volverá a marginarlo de la competencia oficial.

El defensor central, nacido el 16 de enero de 2004 en San José del Rincón, mide 1,83 metros y se desempeña como primer marcador central. Ya fue intervenido quirúrgicamente tras confirmarse la lesión, que apareció en plena fase de trabajos específicos de campo y aumento progresivo de cargas, cuando el cuerpo técnico proyectaba su regreso a la nómina profesional.

El nuevo parte médico explica su ausencia en convocatorias y amistosos del “Tomba” en el inicio de la temporada. Ahora deberá afrontar otra etapa de rehabilitación, enfocada en recuperar estabilidad articular, fuerza en la musculatura periarticular y ritmo competitivo antes de recibir el alta definitiva.

Cantera sabalera y proyección

Surgido de la cantera de Colón, Quiroz fue señalado como una de las promesas defensivas del club santafesino. Llegó a entrenarse con el primer equipo bajo la conducción de Eduardo Domínguez y posteriormente sumó rodaje en Almirante Brown antes de recalar en Mendoza a comienzos de 2025.

Su carrera ha estado condicionada por reiterados problemas en las rodillas, incluidos antecedentes ligamentarios durante su etapa en Santa Fe. El desafío, otra vez, será sobreponerse a la adversidad y encontrar la continuidad que le permita afirmarse en la máxima categoría.