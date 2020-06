Llega el sorteo para los socios de Colón con cuota al día

La cuarentena por la pandemia del coronavirus unió a todos los argentinos en una lucha que está lejos de terminar. Pero esto también trajo aparejado muchas complicaciones que, pese a algunas flexibilizaciones, siguen estando. Lo económico es lo que impera y por eso se hacen malabares para cumplir con todo. Los clubes son de los que más sintieron los embates y por eso apelaron a algunas ideas para seguir manteniendo algunos ingresos. En este caso Colón preparó un sorteo para los socios con cuota al día.

El mismo se realizará en la sede social del club bajo la supervisión del síndico titular, Francisco Costanzo. Estarán contemplados todos los que hayan cumplido con la cuota de mayo o posterior. Al final se publicarán los ganadores en las redes sociales oficiales del club.

camiseta Kelme.jpg Los flamantes modelos de Colón de Kelme estarán en el sorteo. @kelmeargentina

Inicialmente se regalaban camisetas, pero ahora se quiso potenciar y captar todavía más la atención poniendo premios todavía más importantes pensando en la vuelta del fútbol.

- 3 camisetas oficiales.

- 7 camisetas Sudamericana 2018.

- 1 estadía en el hotel de Campo Colón.

- Pack de 60 latas de cerveza.

- 4 Palcos por dos partidos oficiales para socios.

- 4 Plateas oeste por dos partidos para socios.

- 4 Plateas este por dos partidos para socios.

Vale resaltar que esto no quedará solo acá, ya que Colón comunicó que habrá un nuevo sorteo en la primera semana de julio y agosto. Un motivo más para tener al socios expectante e incentivado. Una cosa es pagar sabiendo que no tendrá réditos y otra contar con estas posibilidades. No es fácil hacer el esfuerzo económico en medio de una crisis tan fuerte en Argentina, pero en algunas casos la gente entiende como viene la mano y quiere ayudar siendo incondicional.