"Llegado el momento, Colón va a pagar lo que falta"

La novela Emiliano García parece ir escribiendo distintos capítulos aunque el final está lejos de ser feliz. La gente que asesora al futbolista uruguay, de efímero paso por Colón, se mantiene firme en reclamar una deuda por incumplimiento de contrato.





Una de las voces que se hizo oír fue la de Estela Recchia, representante en Santa Fe de Futbolistas Argentinos Agremiados. En el inicio de la charla con radio Sol 91.5 expresó que "fue un jugador que viene a Colón en la época de Godano, se le hizo un contrato por tres años, le compraron un porcentaje de derechos federativos, me contacta en su momento porque estaban adeudando haberes, y se lo hizo cobrar por inhibición al club, empezó a cobrar y por motivos que desconozco dejan de pagarle, al resto le pagaban y él no, tuve muchas reuniones con Emiliano, le plantee la posibilidad de rescindir anticipadamente porque no iba a tener posibilidades, había ingresado un partido, ellos evaluaron que no lo iban a tener en cuenta, para realizar una rescisión anticipada, plantee a la dirigencia que fuera cedido a préstamo, él tampoco por si mismo o a través de su representante no consiguió club".





Más adelante, Recchia reconoció que "habíamos llegado casi a un acuerdo muy cerca del monto que pretendía para rescindir anticipadamente la relación, se envía por un abogado un telegrama, por convenio tenemos el lugar de pago la delegación de Futbolistas Agremiados, sin saber esto que la intimación sale por dos días, cuando mando un telegrama de mi delegación espero hasta las 12 de la noche del segundo día, al no tener conocimiento de esa circunstancia no lo hice, luego Colón no pagó y se plantea ante la AFA el pedido de libertad".





La representante de FFA volvió a insistir que "estuvo muy cerca de cerrar una rescisión anticipada y por una diferencia de dinero muy pequeña, estaba negociando con Ariotti, ese dinero lo iba a poner él me dijo, eso fue lo que pasó, después tomó otro camino, lo respeto porque es la decisión del jugador, estábamos en una negociación, de pronto tuvo otras voces a las que escuchó y decidió otra cosa".





Recchia enfatizó durante la charla que "Colón es un club solvente, salió del Salvataje, por cómo se está moviendo no va a tener inconveniente en pagar, nunca llegué a pedir la quiebra de ninguna institución, y eso que pasamos vendavales, arranqué cuando estaba Súper Corral y Busaniche con una situación endeble en ambas instituciones, jamás se llegó a ese caso, llegado el momento Colón va a pagar lo que falta para la finalización del contrato, a veces cuando en principio estamos cediendo y perdiendo, estamos ganando porque se soluciona un tema que no se sabe que como termina, es una lástima, el jugador se va mal, siempre hablé con él porque conversamos muchísimas veces, no podía mantenerse en estar durante tanto tiempo sin jugar, porque a eso vino, no le entendí cuál fue el planteo, lo hablé con Agremiados Buenos Aires , yo le dije que tenía que apuntar de ir a un lugar donde juegue y lo vean, es una situación pesada para él, como que yo venga a mi estudio y no pueda hacer nada".