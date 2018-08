"Lo más importante es que Correa está para jugar"

En la previa al partido de este jueves ante el San Pablo Eduardo Domínguez charló con la prensa y si bien no confirmó el equipo, lo más importante es que anunció la presencia de Javier Correa dentro de los 11 ya que está recuperado de la lesión muscular que sufrió el miércoles pasado ante Newell's.





"Estamos muy contentos porque Javier (Correa) está para jugar, hizo un esfuerzo enorme para recuperarse y tanto ayer como hoy entrenó con normalidad. Picó, pateó sin problemas y no sintió molestias. Así que vamos a tener a nuestro goleador y eso es lo más importante", aseguró el DT rojinegro.





En relación al partido que disputará Colón y a la calidad del rival indicó: "Ya estamos preparados, se trata de un partido muy importante para la institución, sabemos la calidad del rival y espemos hacer un buen encuentro. Sabemos como juega San Pablo de local y somos conscientes de su poderío y de las individualidades con las que cuenta. Pero debemos confiar en Colón, hacernos fuerte en lo mejor que nos sale y no modificar mucho mas allá del rival.Nosotros venimos a hacer lo nuestro".









Respecto a las características del elenco paulista detalló: "San Pablo no va a hacer un juego de presión, no es de ahogar al equipo rival, sino más bien esperar y salir con ataques directos. Entonces debemos quedar bien parados en defensa cuando atacamos.Estamos preparados para jugar de las dos formas, pero con equipos de esta jerarquía debemos estar muy concentrados".





Consultado si suponía una ventaja que San Pablo llegara a este partido con rodaje y en pleno torneo a diferencia del Sabalero que apenas disputó un cotejo oficial respondió: "No lo sabemos hasta que finalice el encuentro, se puede tomar de las dos formas. Nosotros sabemos como está San Pablo pero ellos no saben como está Colón. Es una serie de ida y vuelta y definimos en casa, San Pablo es uno de los equipos mas importantes de América y sabemos las diferencias económicas e institucionales, pero dentro de la cancha somos 11 contra 11".









Ante la pregunta si consideraba que este era el partido más importante en la historia de Colón el técnico fue muy preciso "Colón ha tenido partidos mas importantes como por ejemplo ante River en la Copa Libertadores en cuartos de final,que es una instancia más importante y una competencia de primer nivel, aunque no quiero decir que la Sudamericana no lo sea. Pero es verdad que el rival sí es de los mas importantes que enfrenta colon en su historia".





En referencia al tema de Mauricio Pinilla sentenció: " No sé lo que puede pasar, se había firmado todo y después tomo una decisión que hay que respetarla, lamentablemente para nosotros.Pero si un jugador no quiere venir que no venga. Nosotros no vamos a obligar a nadie, queremos jugadores que estén cómodos, que quieran estar en nuestro proceso en pleno crecimiento y con ganas de llegar lejos, pero con los pies sobre la tierra de que somos Colón. Y si tienen ganas de participar del proceso, bienvenidos”.