Lo que tiene que pasar para que siga Alexander Domínguez

El ecuatoriano Alexander Domínguez llegó a Colón con el fin de ocupar el lugar que dejó vacante Jorge Broun y Jorge Carranza. No venía teniendo continuidad en México y por eso no dudó en venir a Santa Fe, en pos de alcanzar el ritmo que le había permitido integrar la Selección de su país. No pudo lograrse la clasificación al Mundial y por eso Dida encara este nuevo proceso con el fin de volver a ser tenido en cuenta.





Días atrás reconoció que su estadía en "Santa Fe fue muy buena" y por eso no pondría reparos en cristalizar su continuidad, máxime si se tiene en cuenta que Eduardo Domínguez se mantendrá en el cargo. Sin embargo, hay un tema no menos importante en el medio para que esto sea posible: gestionar una nueva tratativa con el dueño de su pase, Monterrey.





Alexander Domínguez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





¿Qué juega en favor del Sabalero? Que Rayados incorporó a Marcelo Barovero y eso le restaría más chances a Domínguez, ya que antes debió irse por el arribo de otro argentino, Juan Pablo Carrizo. En consecuencia, sería viable una nueva cesión, siempre y cuando la entidad azteca no pretenda venderlo, porque ahí la cosa se dificultaría, ya que en su momento desembolsó más de 1.500.000 de dólares por su ficha.





Así las cosas, deberían comenzar a darse las charlas con el representante del golero y las dirigencias de ambos clubes para intentar llegar a un nuevo acuerdo. En Colón tiene la titularidad asegurada y eso es factor preponderante. Aunque tampoco se puede obviar que Edgardo Bauza también lo tiene en sus planes para el próximo plantel de Rosario Central que está pergeñando. Sin embargo, Dida preferiría apostar a todo lo que consiguió en la Ciudad de Garay, en un aliciente más que relevante.





Este mercado de pases recién comienza y puede que se demoren más días para tener confirmaciones oficiales, más en Colón, donde el hermetismo es moneda corriente y que dificulta la comunicación. ¿Continúa Alexander Domínguez?