"Lo de Toledo se podría haber arreglado mucho antes"

Uno de los requerimientos de Eduardo Domínguez al momento de reunirse con los directivos para trazar los lineamientos del Colón que afrontará la próxima temporada fue acordar las continuidades de jugadores que consideraba fundamentales en su proyecto.





El intento por retener al ecuatoriano Alexander Domínguez no tuvo el resultado esperado y el arquero arregló su llegada a Vélez, que le compró a Monterrey su ficha en 1.500.000 de dólares, cifra que era inaccesible para las autoridades sabaleras.





En tanto, a pesar que la espera se prolongó más de lo esperado, luego se oficializó el desembarco del uruguayo Leonardo Burián para reemplazar a Dida Domínguez, y se anunció el nuevo acuerdo con Matías Fritzler, para que continúe una temporada más en la institución.





Mientras que en las últimas horas se informó que Leonardo Heredia seguirá en la institución por otra temporada, pero todavía se espera por la resolución de las situaciones del paraguayo Marcelo Estigarribia y Gustavo Toledo.





El volante guaraní tenía la decisión de marcharse de Colón luego que se le terminara el vínculo el pasado 30 de junio, aunque la dirigencia lo convenció para que siga entrenando con el plantel, ya que al regreso de José Vignatti de Europa se arreglaría su situación.





Por su parte, Toledo tenía todo cerrado para jugar en Atlético Tucumán a préstamo, pero Colón prometió la compra de una parte de su pase a Independiente, por lo cual el jugador frenó su viaje al Jardín de la República y espera la reunión de los dirigentes de ambas instituciones para saber qué será de su futuro.





Justamente José Constanzo, representante de Toledo, habló con Sol (FM 91.5) sobre la situación del lateral y comenzó diciendo: "Recibí un llamado de Vignatti donde me preguntó las condiciones por Gustavo por los próximos tres años, me dijo que el porcentaje lo iba a negociar. Analizamos la situación para luego pasar el presupuesto o las condiciones para que Colón lleve adelante la compra. No sabemos si Independiente aceptará lo que Colón ofrece. No recibimos una respuesta todavía, pero la podemos tener mañana (por hoy)".





Mientras que luego, agregó: "Hay dos partes, y todos tienen que estar de acuerdo. El jugador también tiene que estar convencido con su salario, teniendo en cuenta que vive en Buenos Aires . Una cosa es vivir un año fuera de su casa y otra tres años. Hay un montón de cosas para analizar, ya que dejás de pertenecer a un club para ir a otro. Aunque no sé qué porcentaje del pase quiere comprar Colón".





En cuanto a cómo sigue la negociación, contó: "Nosotros ya pasamos nuestras necesidades, pero hasta el sábado no tendremos ninguna novedad. Esto se podría haber arreglado mucho antes, ya que veníamos hablando desde mayo. Llegamos a una situación que no era querida por nosotros. El jugador había arreglado con Atlético Tucumán, pero también hay que respetar lo que decida Independiente que pagó 1.600.000 dólares en su momento".