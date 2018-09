El día posterior al Clásico, el volante sabalero habló en la Oral Deportiva (Radio Rivadavia AM 630) y se refirió al partido y también a su futuro que lo imagina ligado al fútbol, aunque todavía no sabe que en función específica estará abocado.





Respecto al cotejo ante Unión expresó: "Fue mi último Clásico, salvo que nos crucemos por la Copa Argentina. La realidad es que no encontramos el juego que queríamos, hubo muchos pelotazos y faltó el juego que proponemos que a veces sale y otros no. Pero era un partido en el que debíamos estar atentos, Unión tiene buenos jugadores, juega bien y se conocen, es un rival complicado".









Y luego agregó: "Los Clásicos no se pierden y uno debe estar mucho más atento, lamentablemente salió un partido muy aburrido, muy malo, con pocas llegadas y remates al arco. Era un partido que los dos necesitábamos ganar, que nosotros por ser locales un poco más. Pero son partidos diferentes y no importa como viene cada uno, se hizo chato y malo para la gente, no pudimos ganar pero el punto sirve".





En cuanto a las claves que le permiten estar vigente a los 39 años indicó: "No hay secretos, me cuido mucho en las comidas y en la vida privada. Pienso que también es una cuestión genética, mi viejo es flaco tiene una genética bárbara no para de trabajar está en actividad. Yo jamás tuve una lesión muscular desde que juego y eso me ayudó mucho en toda mi carrera.Y después el sacrificio y las ganas que uno le pone. Obviamente que después debés tener el respaldo de los técnicos que confían en vos, de los directivos que te contratan, pero lo fundamental es la cabeza y lo que uno se propone".









Por último habló sobre su futuro "La verdad que me propuse disfrutar de estos meses como jugador y después el destino dirá. En lo inmediato técnico no puedo ser porque no tengo el título, por lo cual el año que viene empezaré el curso. Manager es una linda oportunidad pero no se usa mucho en el fútbol argentino y no terminan bien porque las decisiones no son del manager, sino de otras personas. Al principio tomaré distancia para disfrutar de la familia, estar todos los días con mis hijos, llevarlos al colegio y después me gustaría volver al fútbol".







Adrián Bastía esta jugando sus últimos partidos como profesional dado que públicamente anunció que en junio del 2019 le pondrá punto final a su etapa como futbolista. Por ello el Clásico del domingo fue muy especial ya que se trató del último y encima el Polaco resultó ser la figura sabalera.