Los concentrados de Colón con dos de los cuatro refuerzos

Este miércoles después del entrenamiento matutino en el predio Ciudad Fútbol, Colón dio a conocer los concentrados para visitar el próximo sábado, a partir de las 19.40, con arbitraje de Silvio Trucco, a Central Córdoba en la reanudación de la Superliga con la disputa de la 17ª fecha. Está previsto que el plantel viaje este jueves para esperar este duelo vital por los promedios y en la previa a través de las redes sociales se dio a conocer la nómina que dispuso el entrenador Diego Osella para intentar cortar las ocho derrotas en fila de la presente temporada como visitante.

Las novedades vienen de la mano de la aparición de dos de las cuatro incorporaciones hasta el momento. El primero es Rafael García, que sería titular haciendo dupla central con Emmanuel Olivera; mientras que el otro es Rafael García, la flamante cara nueva que cumplió su primer entrenamiento y, por su buena condición física –hizo toda la pretemporada en Defensa y Justicia–, el técnico no dudó en llevarlo.

El volante ofensivo Agustín Doffo tiene una semana más para ponerse a punto; en tanto Brian Fernández, que no pudo trabajar por tercera vez en fila por motivos familiares, directamente no fue considerado para este cotejo. Ante la determinación de Guillermo Ortiz de no jugar en el Sabalero, el que irá al banco será Damián Schmidt.

Después no hay demasiadas sorpresas, aunque a diferencia del ciclo anterior de Pablo Lavallén, Osella sí lleva a un delantero más junto a Wilson Morelo. Se trata de Nicolás Leguizamón que, entró mucho en la órbita del estratega sabalero, que de igual modo insiste en traer una tradicional referencia de área. Son 20 nombres, por lo que dos quedarán a fuera de los que firman planilla.

Los concentrados

Arqueros: Leonardo Burián e Ignacio Chicco.

Defensores: Alex Vigo, Gonzalo Escobar; Emmanuel Olivera, Rafael García, Rafael Delgado y Gastón Díaz.

Volantes: Brian Farioli, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler, Braian Galván, Federico Lértora, Santiago Pierotti y Tomás Chancalay.

Delanteros: Mauro Da Luz, Luis Rodríguez, Wilson Morelo y Nicolás Leguizamón.