Como en cada presentación internacional, Colón dio a conocer detalles importantes que los hinchas deben tener muy en cuenta para asistir este jueves, desde las 21.30, al estadio Brigadier López para la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil.

Más que nada normas que son elevadas por la Conmebol y que deben llevarse a cabo a raja tabla para no sufrir sanciones –en dólares, con todo lo que eso significa– para que pueda vivirse una total fiesta.

Por eso difundió un comunicado en las redes sociales que desde ya debe ser comprendido antes del encuentro.

Informamos al público asistente al evento deportivo de mañana, la normativa vigente con respecto al ingreso de banderas: sólo se podrán ingresar las denominadas "tiras" en la tribuna norte (no deben tener más de 90 cm. de ancho y deben ser colocadas cada 5 metros). Las banderas no pueden exceder los 2.5 metros (no pueden tener asta) y sólo deben ser colocadas en platea norte alta, platea este alta y baja donde NO OBSTACULICEN la visión de los presentes.

Asimismo, recordamos que está terminantemente prohibido el ingreso al estadio con cualquier tipo de elemento cortante y/o contundente, encendedores, cinturones y ROLLOS de papel como así también elementos pirotécnicos de cualquier tipo, como por ejemplo BENGALAS.

Les pedimos la colaboración en el cumplimiento de dichas exigencias, debido a que las faltas en lo expuesto significarán una SANCIÓN DEPORTIVA Y/O ECONÓMICA para la Institución.