Los números de Colón con Mario Sciacqua como mánager

"Me voy con sensaciones encontradas, de tristeza e impotencia. No me salieron las cosas como las esperaba", reconoció luego del empate ante Rosario Central en Gigante de Arroyito, Mario Sciacqua, que dejó de ser el mánager de Colón. El fin de semana ya había pasado a saludar a todos en el predio y, tal como lo hizo durante todo el año, acompañó al equipo de Primera en la última fecha de la temporada.