Los pibes de Colón le dieron una sorpresa a Brian Fernández

View this post on Instagram

@facufarias10 @daniloo.gz @nahue.curcio @stefano.moreyra5 @giannardelli @facumasuero @aaronmartinez.5 @josefranco95 . Ojalá compartamos muchos mas momentos como estos ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ‘ gracias por la torta @prettycakes__